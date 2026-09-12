Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Стойка с кронштейном
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678560
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Описание товара Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90" от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный
Если у вас большой или даже огромный телевизор, но вешать на стену его вы не хотите или не можете, то идеальным выбором станет мобильная стойка TS1891. Технологичная и стильная, она гармонично впишется в любое пространство, вне зависимости от того, приобретаете вы ее для изящного тонкого телевизора или массивной интерактивной панели – стойка для ТВ будет смотреться легко и красиво. Также стойка под телевизор является идеальным выбором для современного офиса для видеоконференцсвязи или презентаций. На ней можно с комфортом разместить ТВ или даже тяжелую интерактивную панель практически любой диагонали весом до 100 кг.
Если у вас большой или даже огромный телевизор, но вешать на стену его вы не хотите или не можете, то идеальным выбором станет мобильная стойка TS1891. Технологичная и стильная, она гармонично впишется в любое пространство, вне зависимости от того, приобретаете вы ее для изящного тонкого телевизора или массивной интерактивной панели – стойка для ТВ будет смотреться легко и красиво. Также стойка под телевизор является идеальным выбором для современного офиса для видеоконференцсвязи или презентаций. На ней можно с комфортом разместить ТВ или даже тяжелую интерактивную панель практически любой диагонали весом до 100 кг.
Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90" от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильная стойка ONKRON на 1 ТВ/ 50-90" от 200х200 до 800х600, макс нагр 90,9кг, 1 полка, Угол наклона: -+5°~ -5°, высота 1215-1680мм, черный