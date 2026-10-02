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Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный

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Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 1
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 2
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 3
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 4
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 5
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 6
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 7
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 8
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 9
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 10
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 11
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 12
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 13
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 14
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 1
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 2
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 3
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 4
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 5
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 6
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 7
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 8
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 9
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 10
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 11
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 12
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 13
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 14
  • Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 080 руб. 
Начислим 306 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423576
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный
19 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
90.9
Размер VESA
200x300 мм, 300x200 мм, 200x200 мм, 300x400 мм, 300x300 мм, 200x400 мм, 400x200 мм, 500x400 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 600x400 мм, 700x400 мм, 800x400 мм, 500x500 мм, 600x200 мм, 600x300 мм.
Установка
напольная
Цвет
черный
Размеры в упаковке, м
1.06х0.74х0.17
Вес, кг.
33

Описание товара Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный

Мобильная стойка ONKRON TS1881 для жидкокристаллических, плазменных, LED-телевизоров и панелей впишется в любой интерьер. Стенд с колёсами подходит для конференц-зала, переговорной, кабинета, выставочного зала, ресторана или кафе. Стойка выполнена из сверхпрочной стали, на неё нанесено качественное чёрное порошковое покрытие, что придаёт ей привлекательный внешний вид. Две надёжные вертикальные трубы, дополнительно усиленные по центру и регулирующиеся по высоте, позволят вам установить на стойку телевизор весом до 90.9 кг и диагональю до 80", а затем без особых усилий подкорректировать его положение по вертикали.

Интегрированный в столб кабель-канал позволяет спрятать и зафиксировать провода от ТВ и аксессуаров, установленных на специальной полочке. Четыре надёжных манёвренных колеса диаметром 50 мм позволяют перевести стойку в любое место в помещении, а встроенные тормоза в каждом из них смогут надёжно её зафиксировать и избежать случайного перемещения.

Лёгкая и удобная сборка и установка не требует особых навыков. При необходимости стойку с кронштейном можно разобрать и собрать заново — это пригодится для проведения выездных конференций.

Стойка поставляется со стандартными аксессуарами, такими как полка над телевизором для камеры и полка для аксессуаров AV. Все необходимые крепежные элементы и метизы входят в комплект.

Отзывы о товаре Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Максимальная нагрузка, кг
90.9
Размер VESA
200x300 мм, 300x200 мм, 200x200 мм, 300x400 мм, 300x300 мм, 200x400 мм, 400x200 мм, 500x400 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 600x400 мм, 700x400 мм, 800x400 мм, 500x500 мм, 600x200 мм, 600x300 мм.
Установка
напольная
Цвет
черный
Описание
Мобильная стойка ONKRON TS1881 для жидкокристаллических, плазменных, LED-телевизоров и панелей впишется в любой интерьер. Стенд с колёсами подходит для конференц-зала, переговорной, кабинета, выставочного зала, ресторана или кафе. Стойка выполнена из сверхпрочной стали, на неё нанесено качественное чёрное порошковое покрытие, что придаёт ей привлекательный внешний вид. Две надёжные вертикальные трубы, дополнительно усиленные по центру и регулирующиеся по высоте, позволят вам установить на стойку телевизор весом до 90.9 кг и диагональю до 80", а затем без особых усилий подкорректировать его положение по вертикали.

Интегрированный в столб кабель-канал позволяет спрятать и зафиксировать провода от ТВ и аксессуаров, установленных на специальной полочке. Четыре надёжных манёвренных колеса диаметром 50 мм позволяют перевести стойку в любое место в помещении, а встроенные тормоза в каждом из них смогут надёжно её зафиксировать и избежать случайного перемещения.

Лёгкая и удобная сборка и установка не требует особых навыков. При необходимости стойку с кронштейном можно разобрать и собрать заново — это пригодится для проведения выездных конференций.

Стойка поставляется со стандартными аксессуарами, такими как полка над телевизором для камеры и полка для аксессуаров AV. Все необходимые крепежные элементы и метизы входят в комплект.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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