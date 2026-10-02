Описание товара Подставка для телевизора Onkron TS1881 (макс.90.9кг) черный

Мобильная стойка ONKRON TS1881 для жидкокристаллических, плазменных, LED-телевизоров и панелей впишется в любой интерьер. Стенд с колёсами подходит для конференц-зала, переговорной, кабинета, выставочного зала, ресторана или кафе. Стойка выполнена из сверхпрочной стали, на неё нанесено качественное чёрное порошковое покрытие, что придаёт ей привлекательный внешний вид. Две надёжные вертикальные трубы, дополнительно усиленные по центру и регулирующиеся по высоте, позволят вам установить на стойку телевизор весом до 90.9 кг и диагональю до 80", а затем без особых усилий подкорректировать его положение по вертикали.

Интегрированный в столб кабель-канал позволяет спрятать и зафиксировать провода от ТВ и аксессуаров, установленных на специальной полочке. Четыре надёжных манёвренных колеса диаметром 50 мм позволяют перевести стойку в любое место в помещении, а встроенные тормоза в каждом из них смогут надёжно её зафиксировать и избежать случайного перемещения.

Лёгкая и удобная сборка и установка не требует особых навыков. При необходимости стойку с кронштейном можно разобрать и собрать заново — это пригодится для проведения выездных конференций.

Стойка поставляется со стандартными аксессуарами, такими как полка над телевизором для камеры и полка для аксессуаров AV. Все необходимые крепежные элементы и метизы входят в комплект.