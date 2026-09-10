Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325504
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Описание товара Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32"-80" макс.50кг напольный фиксированный
Напольная стойка для телевизора и аудио-видео компонентов Arm-Media PT-Stand-7, идеально подойдет как для офиса, чтобы проводить презентации, так и для дома. Телевизор на стойке можно установить на удобной для просмотра высоте, от 1060 до 1500 мм. Полка по центру стойки предназначена для установки DVD-плеера или других компонентов бытовой техники, она так же регулируется по высоте и рассчитана до 6 кг. Подножье стойки снабжено маневренными колесиками, позволяющими без труда перемещать её в любую точку помещения. В конструкции стойки предусмотрен кабель-канал. Мобильная стойка для телевизора PT-Stand-7 имеет современный дизайн. Максимальный размер телевизора 70 дюймов.
Напольная стойка для телевизора и аудио-видео компонентов Arm-Media PT-Stand-7, идеально подойдет как для офиса, чтобы проводить презентации, так и для дома. Телевизор на стойке можно установить на удобной для просмотра высоте, от 1060 до 1500 мм. Полка по центру стойки предназначена для установки DVD-плеера или других компонентов бытовой техники, она так же регулируется по высоте и рассчитана до 6 кг. Подножье стойки снабжено маневренными колесиками, позволяющими без труда перемещать её в любую точку помещения. В конструкции стойки предусмотрен кабель-канал. Мобильная стойка для телевизора PT-Stand-7 имеет современный дизайн. Максимальный размер телевизора 70 дюймов.
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-7 черный 32"-80" макс.50кг напольный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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