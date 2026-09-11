Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527730
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Матрешка Нескучные игры 7 в 1 расписная арт.Р-45/757
Развивающая игрушка Нескучные игры Матрешка Нескучные игры 7 в 1 расписная Р-45/757 понравится любому малышу. Предназначена для детей старше 2 лет. В наборе поставляется семь фигурок традиционной формы, каждая из которых по размеру меньше предыдущей. Ребенок может ознакомиться с народными игрушками или задействовать фантазию, чтобы придумать новый наряд для фигурки. В процессе занятий дети развивают творческие способности и умение гармонично сочетать разные цвета. Фигурки можно использовать для декора детской комнаты или для интересных сюжетных игр. Матрешки произведены из долговечной древесины с качественно обработанной поверхностью.
Развивающая игрушка Нескучные игры Матрешка Нескучные игры 7 в 1 расписная Р-45/757 понравится любому малышу. Предназначена для детей старше 2 лет. В наборе поставляется семь фигурок традиционной формы, каждая из которых по размеру меньше предыдущей. Ребенок может ознакомиться с народными игрушками или задействовать фантазию, чтобы придумать новый наряд для фигурки. В процессе занятий дети развивают творческие способности и умение гармонично сочетать разные цвета. Фигурки можно использовать для декора детской комнаты или для интересных сюжетных игр. Матрешки произведены из долговечной древесины с качественно обработанной поверхностью.
Матрешка Нескучные игры 7 в 1 расписная арт.Р-45/757 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Матрешка Нескучные игры 7 в 1 расписная арт.Р-45/757