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Электронный звуковой плакат Знаток PL-08-NEWru/70082 Говорящая азбука купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электронный звуковой плакат Знаток PL-08-NEWru/70082 Говорящая азбука

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Электронный звуковой плакат Знаток PL-08-NEWru/70082 Говорящая азбука - фото 1
Электронный звуковой плакат Знаток PL-08-NEWru/70082 Говорящая азбука - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Электронный звуковой плакат Знаток PL-08-NEWru/70082 Говорящая азбука - фото 1
  • Электронный звуковой плакат Знаток PL-08-NEWru/70082 Говорящая азбука - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 020 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369557
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Характеристики

Бренд
Знаток
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
плакат, упаковка
Максимальный возраст
6
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х27х4
Вес, г.
510

Описание товара Электронный звуковой плакат Знаток PL-08-NEWru/70082 Говорящая азбука

Новая версия популярнейшего звукового плаката "Говорящая Азбука" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать русский язык. Дополнения в плакат были внесены в соответствии с пожеланиями родителей и педагогов. В процессе пользования плакатом можно познакомиться не только с "именем" буквы, но и её звуком и порядковым номером, услышать стихи и весёлую песенку про алфавит. Имеет 7 режимов работы.

Режимы:

Свободный выбор букв;

Изучение – воспроизведение алфавита;

Знакомство со звуками;

Звучит весёлая песенка про алфавит;

Звучит стихотворение о предмете на картинке;

Произносятся цифры, соответствующие буквам;

Ищем предмет или отгадываем загадку;

Экзамен. Проверка знания алфавита.

Плакат имеет влагозащитную поверхность и может располагаться на столе или на стене. Размер плакатов 470х585 мм. Для экономии батареек предусмотрено автоматическое выключение плаката при отсутствии активных действий в течение 5 минут. Предусмотрена регулировка громкости воспроизведения звуков. Поставляется с 3 батарейками размером ААА, напряжением 1,5 В. Соблюдайте полярность!

Отзывы о товаре Электронный звуковой плакат Знаток PL-08-NEWru/70082 Говорящая азбука

Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Людмила Р.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Говорящая азбука выше всяких похвал. ягтличное оформление и удобный размер. Рэегулируемый звук, обучающее программное обеспечение невероятно понятное, ребёнка учить азбуке, счету очень удобно, интересно. Не уверена, что родитель, близкие для ребенка люди или репетитор смогут также толково и интересно обучать ребенка. Спасибо производителю за качество и умеренную стоимость отличного гаджика!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Знаток
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
плакат, упаковка
Максимальный возраст
6
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Новая версия популярнейшего звукового плаката "Говорящая Азбука" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать русский язык. Дополнения в плакат были внесены в соответствии с пожеланиями родителей и педагогов. В процессе пользования плакатом можно познакомиться не только с "именем" буквы, но и её звуком и порядковым номером, услышать стихи и весёлую песенку про алфавит. Имеет 7 режимов работы.

Режимы:

Свободный выбор букв;

Изучение – воспроизведение алфавита;

Знакомство со звуками;

Звучит весёлая песенка про алфавит;

Звучит стихотворение о предмете на картинке;

Произносятся цифры, соответствующие буквам;

Ищем предмет или отгадываем загадку;

Экзамен. Проверка знания алфавита.

Плакат имеет влагозащитную поверхность и может располагаться на столе или на стене. Размер плакатов 470х585 мм. Для экономии батареек предусмотрено автоматическое выключение плаката при отсутствии активных действий в течение 5 минут. Предусмотрена регулировка громкости воспроизведения звуков. Поставляется с 3 батарейками размером ААА, напряжением 1,5 В. Соблюдайте полярность!

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Людмила Р.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Говорящая азбука выше всяких похвал. ягтличное оформление и удобный размер. Рэегулируемый звук, обучающее программное обеспечение невероятно понятное, ребёнка учить азбуке, счету очень удобно, интересно. Не уверена, что родитель, близкие для ребенка люди или репетитор смогут также толково и интересно обучать ребенка. Спасибо производителю за качество и умеренную стоимость отличного гаджика!


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