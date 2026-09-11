Бизиборд Анданте "Умные шестеренки" (мозаика, пазл, планшет)
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Характеристики
Описание товара Бизиборд Анданте "Умные шестеренки" (мозаика, пазл, планшет)
Пазл Анданте Умные шестеренки (мозаика, пазл, планшет) понравится любому малышу. Шестеренки - вызывает большой интерес у детей. Изначально родителям стоит познакомить малыша с новой игрушкой и самим показать принцип работы, чтобы помочь малышу разобраться с основными механическими процессами. В дальнейшем ребята без труда справляются с поставленной задачей, и уже используя свои навыки и фантазию. Планшет – очень многофункциональная игра, где можно поиграть с мозаикой, шестеренками, составлять пазл. На деревянную основу, кладутся карточки, закрепляются элементами мозайки, вставляются шестеренки, которые соединяются и взаимодействуют друг с другом в различных комбинациях. В процессе игры ребенок познакомится с принципами механики крутящихся шестеренок, научится располагать их на доске - основе таким образом, чтобы вращение одной шестеренки заставляло крутиться все остальные, которые с ней соприкасаются. Размер деталей таков, что он позволяет активно задействовать мелкую моторику. Помимо прочего тренируется память, внимание и логическое мышление.
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