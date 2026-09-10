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Шнуровка "Животные" (4шт) в коробке 44044 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шнуровка "Животные" (4шт) в коробке 44044

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Шнуровка &quot;Животные&quot; (4шт) в коробке 44044 - фото 1
Шнуровка &quot;Животные&quot; (4шт) в коробке 44044 - фото 2
Шнуровка &quot;Животные&quot; (4шт) в коробке 44044 - фото 3
Шнуровка &quot;Животные&quot; (4шт) в коробке 44044 - фото 4
Шнуровка &quot;Животные&quot; (4шт) в коробке 44044 - фото 5
Шнуровка &quot;Животные&quot; (4шт) в коробке 44044 - фото 6
Шнуровка &quot;Животные&quot; (4шт) в коробке 44044 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шнуровка
  • Шнуровка &quot;Животные&quot; (4шт) в коробке 44044 - фото 1
  • Шнуровка &quot;Животные&quot; (4шт) в коробке 44044 - фото 2
  • Шнуровка &quot;Животные&quot; (4шт) в коробке 44044 - фото 3
  • Шнуровка &quot;Животные&quot; (4шт) в коробке 44044 - фото 4
  • Шнуровка &quot;Животные&quot; (4шт) в коробке 44044 - фото 5
  • Шнуровка &quot;Животные&quot; (4шт) в коробке 44044 - фото 6
  • Шнуровка &quot;Животные&quot; (4шт) в коробке 44044 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 230 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464843
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Шнуровка
Комплектация
фигурки-шнуровки (4 шт.), упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, текстиль
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х6
Вес, г.
375

Описание товара Шнуровка "Животные" (4шт) в коробке 44044

Развивающая игрушка для малышей. Тренирует мелкую моторику, развивает тактильное восприятие, знакомит с окружающим миром.

Отзывы о товаре Шнуровка "Животные" (4шт) в коробке 44044




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Шнуровка
Комплектация
фигурки-шнуровки (4 шт.), упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, текстиль
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игрушка для малышей. Тренирует мелкую моторику, развивает тактильное восприятие, знакомит с окружающим миром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнуровка "Животные" (4шт) в коробке 44044 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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