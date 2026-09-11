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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 210 руб.
2 023
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494153
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Описание товара Игра Часы-пазл со шнуровкой в коробке
Деревянный сортер-шнуровка Viga Toys PolarB. Часы познакомит ребенка с цифрами и понятием времени, основными цветами и геометрическими формами. Набор создан для девочек и мальчиков от 1, 5 лет преддошкольного возраста.Состоит из круглого циферблата с выемками для 12 блоков разных форм и цветов. На каждый кубик нанесены цифры. Ребенку необходимо расставить блоки по местам. Малышу будет интересно исследовать формы предметов, складывая такой красочный пазл-сортер в виде часов. Подвижные стрелки и минутная шкала помогут разобраться с определением времени. Кубики-блоки имеют отверстия: в них можно продевать шнурок из набора. Детская шнуровка отлично подходит для распознавания цветов, тренировки зрительно-моторной координации. Геометрические блоки крупные, что позволяет детям легко переставлять их и нанизывать. Это полезно для развития концентрации внимания и мелкой моторики.Набор для обучения подойдет для полезных занятий дома, в детских садах, центрах развития. Часы-сортер можно использовать в педагогике Монтессори. Развивающий набор деревянных игрушек серии PolarB выполнен из дерева в неярких цветах. Детали начисто отшлифованы, покрыты безвредными красками.
Деревянный сортер-шнуровка Viga Toys PolarB. Часы познакомит ребенка с цифрами и понятием времени, основными цветами и геометрическими формами. Набор создан для девочек и мальчиков от 1, 5 лет преддошкольного возраста.Состоит из круглого циферблата с выемками для 12 блоков разных форм и цветов. На каждый кубик нанесены цифры. Ребенку необходимо расставить блоки по местам. Малышу будет интересно исследовать формы предметов, складывая такой красочный пазл-сортер в виде часов. Подвижные стрелки и минутная шкала помогут разобраться с определением времени. Кубики-блоки имеют отверстия: в них можно продевать шнурок из набора. Детская шнуровка отлично подходит для распознавания цветов, тренировки зрительно-моторной координации. Геометрические блоки крупные, что позволяет детям легко переставлять их и нанизывать. Это полезно для развития концентрации внимания и мелкой моторики.Набор для обучения подойдет для полезных занятий дома, в детских садах, центрах развития. Часы-сортер можно использовать в педагогике Монтессори. Развивающий набор деревянных игрушек серии PolarB выполнен из дерева в неярких цветах. Детали начисто отшлифованы, покрыты безвредными красками.
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