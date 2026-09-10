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Набор"Готовим завтрак"в коробке кастрюля,сковородка с яйцом,лопатка,ложка,прихватка,специи VIGA 50115 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор"Готовим завтрак"в коробке кастрюля,сковородка с яйцом,лопатка,ложка,прихватка,специи VIGA 50115

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Набор&quot;Готовим завтрак&quot;в коробке кастрюля,сковородка с яйцом,лопатка,ложка,прихватка,специи VIGA 50115 - фото 1
Набор&quot;Готовим завтрак&quot;в коробке кастрюля,сковородка с яйцом,лопатка,ложка,прихватка,специи VIGA 50115 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Набор&quot;Готовим завтрак&quot;в коробке кастрюля,сковородка с яйцом,лопатка,ложка,прихватка,специи VIGA 50115 - фото 1
  • Набор&quot;Готовим завтрак&quot;в коробке кастрюля,сковородка с яйцом,лопатка,ложка,прихватка,специи VIGA 50115 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 170 руб.  1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392155
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х7
Вес, г.
542

Описание товара Набор"Готовим завтрак"в коробке кастрюля,сковородка с яйцом,лопатка,ложка,прихватка,специи VIGA 50115

Набор для маленького повара отлично подойдет детям. Которые желают научиться готовить. Комплект обладает приятным и точным дизайном, благодаря чему ребенок сможет понять основные блюда кухни. В комплект идет сковорода, на которой размещено яйцо. Имеется кухонная лопатка, при помощи которой можно переворачивать пищу. Есть ложка и специи. Благодаря набору ребенок сможет создавать более богаты сюжет ролевых игр, что способствует развитию воображения и фантазии.

Отзывы о товаре Набор"Готовим завтрак"в коробке кастрюля,сковородка с яйцом,лопатка,ложка,прихватка,специи VIGA 50115




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для маленького повара отлично подойдет детям. Которые желают научиться готовить. Комплект обладает приятным и точным дизайном, благодаря чему ребенок сможет понять основные блюда кухни. В комплект идет сковорода, на которой размещено яйцо. Имеется кухонная лопатка, при помощи которой можно переворачивать пищу. Есть ложка и специи. Благодаря набору ребенок сможет создавать более богаты сюжет ролевых игр, что способствует развитию воображения и фантазии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор"Готовим завтрак"в коробке кастрюля,сковородка с яйцом,лопатка,ложка,прихватка,специи VIGA 50115 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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