Набор"Готовим завтрак"в коробке кастрюля,сковородка с яйцом,лопатка,ложка,прихватка,специи VIGA 50115
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%1 170 руб. 1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392155
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х7
Вес, г.
542
Описание товара Набор"Готовим завтрак"в коробке кастрюля,сковородка с яйцом,лопатка,ложка,прихватка,специи VIGA 50115
Набор для маленького повара отлично подойдет детям. Которые желают научиться готовить. Комплект обладает приятным и точным дизайном, благодаря чему ребенок сможет понять основные блюда кухни. В комплект идет сковорода, на которой размещено яйцо. Имеется кухонная лопатка, при помощи которой можно переворачивать пищу. Есть ложка и специи. Благодаря набору ребенок сможет создавать более богаты сюжет ролевых игр, что способствует развитию воображения и фантазии.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Набор для маленького повара отлично подойдет детям. Которые желают научиться готовить. Комплект обладает приятным и точным дизайном, благодаря чему ребенок сможет понять основные блюда кухни. В комплект идет сковорода, на которой размещено яйцо. Имеется кухонная лопатка, при помощи которой можно переворачивать пищу. Есть ложка и специи. Благодаря набору ребенок сможет создавать более богаты сюжет ролевых игр, что способствует развитию воображения и фантазии.
Набор"Готовим завтрак"в коробке кастрюля,сковородка с яйцом,лопатка,ложка,прихватка,специи VIGA 50115 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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