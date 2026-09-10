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Конструктор "Робот"45 деталей в коробке VIGA VG50335 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Робот"45 деталей в коробке VIGA VG50335

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Конструктор &quot;Робот&quot;45 деталей в коробке VIGA VG50335 - фото 1
Конструктор &quot;Робот&quot;45 деталей в коробке VIGA VG50335 - фото 2
Конструктор &quot;Робот&quot;45 деталей в коробке VIGA VG50335 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Конструктор &quot;Робот&quot;45 деталей в коробке VIGA VG50335 - фото 1
  • Конструктор &quot;Робот&quot;45 деталей в коробке VIGA VG50335 - фото 2
  • Конструктор &quot;Робот&quot;45 деталей в коробке VIGA VG50335 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 240 руб.  2 006 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391941
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
45 элементов, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
492

Описание товара Конструктор "Робот"45 деталей в коробке VIGA VG50335

Конструктор из высококачественной древесины имеют яркую раскраску и предоставляют безграничные возможности для реализации творческих замыслов вашего ребенка. Игра развивает восприятие пространства, мелкую моторику, собственное мышление и внимание.

Отзывы о товаре Конструктор "Робот"45 деталей в коробке VIGA VG50335




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
45 элементов, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор из высококачественной древесины имеют яркую раскраску и предоставляют безграничные возможности для реализации творческих замыслов вашего ребенка. Игра развивает восприятие пространства, мелкую моторику, собственное мышление и внимание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Робот"45 деталей в коробке VIGA VG50335 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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