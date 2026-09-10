Юла-карусель с шариками 17 см в коробке 01322
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%860 руб. 1 343 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393598
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полистирол
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х17
Вес, г.
500
Описание товара Юла-карусель с шариками 17 см в коробке 01322
Наша юла заводится легким нажатием на рукоятку, что доступно даже младенцам. От прикосновений малыша под прозрачным куполом запускается карусель с шариками. Они забавно скачут, приятно постукивая друг о друга. Детям понравится не только нажимать на рукоятку, но и просто наклонять юлу, чтобы заставить шарики катиться. Юла прочно стоит на поверхности и «не убегает» от малыша, поэтому он может играть с ней даже в одиночестве. Рекомендация по уходу за юлой. Протирать влажной тряпкой, не мочить в воде.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полистирол
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Наша юла заводится легким нажатием на рукоятку, что доступно даже младенцам. От прикосновений малыша под прозрачным куполом запускается карусель с шариками. Они забавно скачут, приятно постукивая друг о друга. Детям понравится не только нажимать на рукоятку, но и просто наклонять юлу, чтобы заставить шарики катиться. Юла прочно стоит на поверхности и «не убегает» от малыша, поэтому он может играть с ней даже в одиночестве. Рекомендация по уходу за юлой. Протирать влажной тряпкой, не мочить в воде.
Юла-карусель с шариками 17 см в коробке 01322 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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