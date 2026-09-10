Набор пирамид Геометрические фигуры в коробке 50567
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%2 350 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417669
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровое поле, игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 18 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х10
Вес, кг.
1.13
Описание товара Набор пирамид Геометрические фигуры в коробке 50567
Зачем покупать ребенку одну пирамидку? Набор из трех пирамидок разных по своим геометрическим свойствам научат ребенка мыслить пространственно, разовьет логику, мышление, моторику. В наборе три пирамидки на доске, одна пирамидка с круглыми деталями, другая состоит из шестиугольников, третья из прямоугольников по принципу пазл.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровое поле, игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 18 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Зачем покупать ребенку одну пирамидку? Набор из трех пирамидок разных по своим геометрическим свойствам научат ребенка мыслить пространственно, разовьет логику, мышление, моторику. В наборе три пирамидки на доске, одна пирамидка с круглыми деталями, другая состоит из шестиугольников, третья из прямоугольников по принципу пазл.
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