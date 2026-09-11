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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
950 руб.
1 700
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527764
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Описание товара Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444
Развивающая игрушка Эврики Планшет магнитный 4311444 понравится любому малышу. Игра «Магнитное рисование» поможет обучить ребёнка письму в дошкольном возрасте. В комплект входит планшет с разноцветными пуговками и ручка-магнит. Перемещать элементы легко – они сами слушаются палочку с намагниченным наконечником и перелетают в круглые прозрачные ячейки. Малышу не нужно прикасаться к ним руками – чтобы пуговка следовала за стилусом проведите им по понели перемещая в одно из отверстий. Пока ребёнок совсем маленький, можно использовать обучающие карточки (входят в комплект) и повторять рисунки на них. Когда он подрастёт, — придумывать сюжеты самому. Большое поле позволяет рисовать всё, что придёт в голову.
Развивающая игрушка Эврики Планшет магнитный 4311444 понравится любому малышу. Игра «Магнитное рисование» поможет обучить ребёнка письму в дошкольном возрасте. В комплект входит планшет с разноцветными пуговками и ручка-магнит. Перемещать элементы легко – они сами слушаются палочку с намагниченным наконечником и перелетают в круглые прозрачные ячейки. Малышу не нужно прикасаться к ним руками – чтобы пуговка следовала за стилусом проведите им по понели перемещая в одно из отверстий. Пока ребёнок совсем маленький, можно использовать обучающие карточки (входят в комплект) и повторять рисунки на них. Когда он подрастёт, — придумывать сюжеты самому. Большое поле позволяет рисовать всё, что придёт в голову.
Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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