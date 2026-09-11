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Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444

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Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 1
Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 2
Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 3
Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 4
Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 5
Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 6
Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 7
Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 8
Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 1
  • Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 2
  • Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 3
  • Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 4
  • Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 5
  • Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 6
  • Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 7
  • Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 8
  • Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
950 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527764
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Характеристики

Бренд
Эврики
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
10 карточек, бусинки
Максимальный возраст
5
Материал
металл, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х2
Вес, г.
330

Описание товара Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444

Развивающая игрушка Эврики Планшет магнитный 4311444 понравится любому малышу. Игра «Магнитное рисование» поможет обучить ребёнка письму в дошкольном возрасте. В комплект входит планшет с разноцветными пуговками и ручка-магнит. Перемещать элементы легко – они сами слушаются палочку с намагниченным наконечником и перелетают в круглые прозрачные ячейки. Малышу не нужно прикасаться к ним руками – чтобы пуговка следовала за стилусом проведите им по понели перемещая в одно из отверстий. Пока ребёнок совсем маленький, можно использовать обучающие карточки (входят в комплект) и повторять рисунки на них. Когда он подрастёт, — придумывать сюжеты самому. Большое поле позволяет рисовать всё, что придёт в голову.

Отзывы о товаре Планшет магнитный Эврики для рисования пуговками маленький арт.4311444




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Эврики
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
10 карточек, бусинки
Максимальный возраст
5
Материал
металл, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игрушка Эврики Планшет магнитный 4311444 понравится любому малышу. Игра «Магнитное рисование» поможет обучить ребёнка письму в дошкольном возрасте. В комплект входит планшет с разноцветными пуговками и ручка-магнит. Перемещать элементы легко – они сами слушаются палочку с намагниченным наконечником и перелетают в круглые прозрачные ячейки. Малышу не нужно прикасаться к ним руками – чтобы пуговка следовала за стилусом проведите им по понели перемещая в одно из отверстий. Пока ребёнок совсем маленький, можно использовать обучающие карточки (входят в комплект) и повторять рисунки на них. Когда он подрастёт, — придумывать сюжеты самому. Большое поле позволяет рисовать всё, что придёт в голову.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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