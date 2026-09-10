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Магнитные фигурки "Дети"(дерево) VIGA 59699VG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Магнитные фигурки "Дети"(дерево) VIGA 59699VG

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Магнитные фигурки &quot;Дети&quot;(дерево) VIGA 59699VG - фото 1
Магнитные фигурки &quot;Дети&quot;(дерево) VIGA 59699VG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Магнитные фигурки &quot;Дети&quot;(дерево) VIGA 59699VG - фото 1
  • Магнитные фигурки &quot;Дети&quot;(дерево) VIGA 59699VG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 600 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391921
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы (4 шт.), упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х4
Вес, г.
458

Описание товара Магнитные фигурки "Дети"(дерево) VIGA 59699VG

Набор магнитов Viga Toys (Вига Тойс) Дети содержит 12 элементов с двусторонним рисунком. Из магнитов набора можно собрать объемные фигурки - 4 девочки и 4 мальчика разных рас. Благодаря этому набору дети научатся подбирать элементы и составлять целое из частей, а также получат представление о человеке и отличиях человеческих рас

Отзывы о товаре Магнитные фигурки "Дети"(дерево) VIGA 59699VG




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы (4 шт.), упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Набор магнитов Viga Toys (Вига Тойс) Дети содержит 12 элементов с двусторонним рисунком. Из магнитов набора можно собрать объемные фигурки - 4 девочки и 4 мальчика разных рас. Благодаря этому набору дети научатся подбирать элементы и составлять целое из частей, а также получат представление о человеке и отличиях человеческих рас
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Магнитные фигурки "Дети"(дерево) VIGA 59699VG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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