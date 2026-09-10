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Юла-карусель "Домашние любимцы" 17 см в пакете 01383 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Юла-карусель "Домашние любимцы" 17 см в пакете 01383

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Юла-карусель &quot;Домашние любимцы&quot; 17 см в пакете 01383 - фото 1
Юла-карусель &quot;Домашние любимцы&quot; 17 см в пакете 01383 - фото 2
Юла-карусель &quot;Домашние любимцы&quot; 17 см в пакете 01383 - фото 3
Юла-карусель &quot;Домашние любимцы&quot; 17 см в пакете 01383 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Юла-карусель &quot;Домашние любимцы&quot; 17 см в пакете 01383 - фото 1
  • Юла-карусель &quot;Домашние любимцы&quot; 17 см в пакете 01383 - фото 2
  • Юла-карусель &quot;Домашние любимцы&quot; 17 см в пакете 01383 - фото 3
  • Юла-карусель &quot;Домашние любимцы&quot; 17 см в пакете 01383 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
870 руб.  1 428 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393606
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х17
Вес, г.
340

Описание товара Юла-карусель "Домашние любимцы" 17 см в пакете 01383

Эта игрушка привлекает внимание своим ярким дизайном и совершенным пусковым механизмом. Под прозрачным куполом, словно на карусели расположились фигурки кошечек и собачек, выполненные из яркого пластика. Чтобы запустить юлу достаточно лёгкого прикосновения на кнопку,  с такой задачей справится даже кроха. Во время вращения домашние любимцы начнут стремительно кружиться, словно в хороводе. Ребёнок будет с увлечением наблюдать за забавным танцем, а когда он прекратится, запустит волчок снова. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Юла-карусель "Домашние любимцы" 17 см в пакете 01383




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Описание
Эта игрушка привлекает внимание своим ярким дизайном и совершенным пусковым механизмом. Под прозрачным куполом, словно на карусели расположились фигурки кошечек и собачек, выполненные из яркого пластика. Чтобы запустить юлу достаточно лёгкого прикосновения на кнопку,  с такой задачей справится даже кроха. Во время вращения домашние любимцы начнут стремительно кружиться, словно в хороводе. Ребёнок будет с увлечением наблюдать за забавным танцем, а когда он прекратится, запустит волчок снова. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Юла-карусель "Домашние любимцы" 17 см в пакете 01383 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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