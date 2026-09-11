Карта памяти micro SDXC 512Gb Silicon Power Superior UHS-I U3 V30 A2 + ADP (100/80 Mb/s)
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Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
micro SDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492297
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
micro SDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
6
Описание товара Карта памяти micro SDXC 512Gb Silicon Power Superior UHS-I U3 V30 A2 + ADP (100/80 Mb/s)
Использовать карту памяти в качестве носителя информации можно, если вы владеете совместимым смартфоном, планшетом, мобильным телефоном, фотоаппаратом, видеорегистратором или другой техникой, которая допускает установку карт памяти форм-фактора microSD. Объема этой карты памяти хватит для хранения значительного количества данных, поэтому модель можно эксплуатировать даже в роли средства резервного копирования.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, для смартфона
Теги товара: class 10, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
micro SDXC
Объем
512 Гб
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
100
Скорость записи
80
Страна производитель
Китай
Использовать карту памяти в качестве носителя информации можно, если вы владеете совместимым смартфоном, планшетом, мобильным телефоном, фотоаппаратом, видеорегистратором или другой техникой, которая допускает установку карт памяти форм-фактора microSD. Объема этой карты памяти хватит для хранения значительного количества данных, поэтому модель можно эксплуатировать даже в роли средства резервного копирования.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, для смартфона
Теги товара: class 10, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, для смартфона
Теги товара: class 10, для фотоаппарата
Карта памяти micro SDXC 512Gb Silicon Power Superior UHS-I U3 V30 A2 + ADP (100/80 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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