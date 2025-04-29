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Карта памяти SanDisk SDHC 32Gb UHS-I (SDSDUN4-032G-GN6IN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SanDisk SDHC 32Gb UHS-I (SDSDUN4-032G-GN6IN)

1 Отзывы
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Карта памяти SanDisk SDHC 32Gb UHS-I (SDSDUN4-032G-GN6IN) - фото 1
Карта памяти SanDisk SDHC 32Gb UHS-I (SDSDUN4-032G-GN6IN) - фото 2
Карта памяти SanDisk SDHC 32Gb UHS-I (SDSDUN4-032G-GN6IN) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SanDisk SDHC 32Gb UHS-I (SDSDUN4-032G-GN6IN) - фото 1
  • Карта памяти SanDisk SDHC 32Gb UHS-I (SDSDUN4-032G-GN6IN) - фото 2
  • Карта памяти SanDisk SDHC 32Gb UHS-I (SDSDUN4-032G-GN6IN) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411473
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х1
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти SanDisk SDHC 32Gb UHS-I (SDSDUN4-032G-GN6IN)

Карты SanDisk Ultra SD обеспечивают высокую скорость и непревзойденное быстродействие при записи видео, чтобы вы успели запечатлеть все важные события. Водонепроницаемые, ударопрочные, термостойкие и устойчивые к воздействию рентгеновских лучей карты SanDisk Ultra SDHC и SDXC UHS-I надежно защитят фотографии и видео важных для вас моментов.

Отзывы о товаре Карта памяти SanDisk SDHC 32Gb UHS-I (SDSDUN4-032G-GN6IN)

Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
отличная карта, надеюсь все в порядке



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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Карты SanDisk Ultra SD обеспечивают высокую скорость и непревзойденное быстродействие при записи видео, чтобы вы успели запечатлеть все важные события. Водонепроницаемые, ударопрочные, термостойкие и устойчивые к воздействию рентгеновских лучей карты SanDisk Ultra SDHC и SDXC UHS-I надежно защитят фотографии и видео важных для вас моментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
отличная карта, надеюсь все в порядке


Карта памяти SanDisk SDHC 32Gb UHS-I (SDSDUN4-032G-GN6IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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