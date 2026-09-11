Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491773
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
192x455x360
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
310
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
3.9
Описание товара Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный
Корпус Formula CL-3302 RGB – база для создания офисного или домашнего компьютера. В него устанавливаются необходимые комплектующие для будущего ПК. Владелец сможет самостоятельно подобрать идеальную конфигурацию с учетом поставленных задач перед компьютером.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитВнешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитКорпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3...
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитКорпус MINITOWER Micro-ATX,Mini-ITX W/PSU 3х12cm fan RGB(1 преду...
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитКорпус Accord 3312 черный (ACC-3312)
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитВнешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный ...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитКорпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU US...
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитКорпус Zalman ZM-T8 черный
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитВнешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS)
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКорпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+...
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
192x455x360
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
310
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус Formula CL-3302 RGB – база для создания офисного или домашнего компьютера. В него устанавливаются необходимые комплектующие для будущего ПК. Владелец сможет самостоятельно подобрать идеальную конфигурацию с учетом поставленных задач перед компьютером.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный