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Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный

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Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный - фото 1
Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный - фото 2
Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный - фото 3
Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный - фото 1
  • Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный - фото 2
  • Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный - фото 3
  • Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491773
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
192x455x360
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
310
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
3.9

Описание товара Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный

Корпус Formula CL-3302 RGB – база для создания офисного или домашнего компьютера. В него устанавливаются необходимые комплектующие для будущего ПК. Владелец сможет самостоятельно подобрать идеальную конфигурацию с учетом поставленных задач перед компьютером.

Отзывы о товаре Корпус Formula CL-3303B RGB (CL-3303B) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
192x455x360
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
310
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula CL-3302 RGB – база для создания офисного или домашнего компьютера. В него устанавливаются необходимые комплектующие для будущего ПК. Владелец сможет самостоятельно подобрать идеальную конфигурацию с учетом поставленных задач перед компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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