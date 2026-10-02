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Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06)

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Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06) - фото 1
Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06) - фото 2
Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06) - фото 3
Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06) - фото 4
Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06) - фото 5
Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06) - фото 5
  • Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635198
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
333x512x470
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
450
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
16
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х55х19
Вес, кг.
13.7

Описание товара Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06)

Корпус Thermaltake Core P3 TG [CA-1G4-00M1WN-06] получится не только устанавливать на горизонтальные и вертикальные поверхности, но и подвешивать на стену. Возможности моддинга этого устройства практически не ограничены. Поэтому вы сможете собирать и наращивать свою игровую систему столько, сколько нужно. В конструкции с шасси и монтажными отверстиями встречаются сталь и прозрачное закаленное стекло. Это значит, что снаружи видно все, что находится внутри. Приборная панель располагается на лицевой стороне корпуса Thermaltake Core P3 TG [CA-1G4-00M1WN-06].

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
333x512x470
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
450
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
16
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake Core P3 TG [CA-1G4-00M1WN-06] получится не только устанавливать на горизонтальные и вертикальные поверхности, но и подвешивать на стену. Возможности моддинга этого устройства практически не ограничены. Поэтому вы сможете собирать и наращивать свою игровую систему столько, сколько нужно. В конструкции с шасси и монтажными отверстиями встречаются сталь и прозрачное закаленное стекло. Это значит, что снаружи видно все, что находится внутри. Приборная панель располагается на лицевой стороне корпуса Thermaltake Core P3 TG [CA-1G4-00M1WN-06].
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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