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Корпус Foxline FL-886-FL500S-U32 black, 500W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Foxline FL-886-FL500S-U32 black, 500W

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Корпус Foxline FL-886-FL500S-U32 black, 500W - фото 1
Корпус Foxline FL-886-FL500S-U32 black, 500W - фото 2
Корпус Foxline FL-886-FL500S-U32 black, 500W - фото 3
Корпус Foxline FL-886-FL500S-U32 black, 500W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Foxline FL-886-FL500S-U32 black, 500W - фото 1
  • Корпус Foxline FL-886-FL500S-U32 black, 500W - фото 2
  • Корпус Foxline FL-886-FL500S-U32 black, 500W - фото 3
  • Корпус Foxline FL-886-FL500S-U32 black, 500W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635398
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
185x450x438
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
7
Число отсеков 5,25
3
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х46х23
Вес, кг.
5.94

Описание товара Корпус Foxline FL-886-FL500S-U32 black, 500W

Металлический корпус Foxline FL-886-U32 имеет простой и выдержанный внешний вид, очень удобное расположение кнопки запуска, а также разъемы USB и аудио. Корпус имеет семь слотов для установки дополнительных плат. Производитель предусмотрел возможность добавления вентиляторов для улучшенного обмена воздушными потоками.

Отзывы о товаре Корпус Foxline FL-886-FL500S-U32 black, 500W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
185x450x438
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
7
Число отсеков 5,25
3
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Металлический корпус Foxline FL-886-U32 имеет простой и выдержанный внешний вид, очень удобное расположение кнопки запуска, а также разъемы USB и аудио. Корпус имеет семь слотов для установки дополнительных плат. Производитель предусмотрел возможность добавления вентиляторов для улучшенного обмена воздушными потоками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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