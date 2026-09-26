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Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01)

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Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01) - фото 1
Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01) - фото 2
Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01) - фото 3
Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01) - фото 4
Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01) - фото 5
Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01) - фото 1
  • Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01) - фото 2
  • Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01) - фото 3
  • Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01) - фото 4
  • Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01) - фото 5
  • Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619368
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
327x565.2x599.2
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
420
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 200 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 2 x 200 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 3 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x4, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
14
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
12
Число внутренних отсеков 3.5
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х65х41
Вес, кг.
16

Описание товара Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01)

Корпус Thermaltake CTE C750 TG в форм-факторе Full-Tower ориентирован на эффективное перемещение воздушных потоков и максимально быстрый отвод тепла с наиболее горячих комплектующих. Материнская плата в этой модели развернута на 90° для наиболее оптимальных путей следования воздуха. При сборке игровой конфигурации в этом корпусе процессор помещается ближе к передней панели, а видеокарта – к задней. Такое решение способствует независимому притоку холодного воздуха. В корпусе Thermaltake CTE C750 TG можно использовать как готовую, так и кастомную систему жидкостного охлаждения. Насладиться игровой сборкой с включенной подсветкой позволит прозрачная боковая панель, выполненная из закаленного стекла толщиной 4 мм. Большие размеры и продуманная конструкция обеспечит возможность размещения внутри корпуса до 14 вентиляторов размером 140 мм, для их установки используются специальные кронштейны.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
327x565.2x599.2
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
420
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 200 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 2 x 200 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 3 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x4, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
14
Развернуть
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
12
Число внутренних отсеков 3.5
7
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake CTE C750 TG в форм-факторе Full-Tower ориентирован на эффективное перемещение воздушных потоков и максимально быстрый отвод тепла с наиболее горячих комплектующих. Материнская плата в этой модели развернута на 90° для наиболее оптимальных путей следования воздуха. При сборке игровой конфигурации в этом корпусе процессор помещается ближе к передней панели, а видеокарта – к задней. Такое решение способствует независимому притоку холодного воздуха. В корпусе Thermaltake CTE C750 TG можно использовать как готовую, так и кастомную систему жидкостного охлаждения. Насладиться игровой сборкой с включенной подсветкой позволит прозрачная боковая панель, выполненная из закаленного стекла толщиной 4 мм. Большие размеры и продуманная конструкция обеспечит возможность размещения внутри корпуса до 14 вентиляторов размером 140 мм, для их установки используются специальные кронштейны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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