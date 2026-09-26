Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01)
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake CTE C750 TG ARGB белый (CA-1X6-00F6WN-01)
Корпус Thermaltake CTE C750 TG в форм-факторе Full-Tower ориентирован на эффективное перемещение воздушных потоков и максимально быстрый отвод тепла с наиболее горячих комплектующих. Материнская плата в этой модели развернута на 90° для наиболее оптимальных путей следования воздуха. При сборке игровой конфигурации в этом корпусе процессор помещается ближе к передней панели, а видеокарта – к задней. Такое решение способствует независимому притоку холодного воздуха. В корпусе Thermaltake CTE C750 TG можно использовать как готовую, так и кастомную систему жидкостного охлаждения. Насладиться игровой сборкой с включенной подсветкой позволит прозрачная боковая панель, выполненная из закаленного стекла толщиной 4 мм. Большие размеры и продуманная конструкция обеспечит возможность размещения внутри корпуса до 14 вентиляторов размером 140 мм, для их установки используются специальные кронштейны.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
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