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Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST)

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Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 1
Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 2
Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 3
Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 4
Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 5
Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 6
Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 7
Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 8
Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 9
Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 10
Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 1
  • Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 2
  • Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 3
  • Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 4
  • Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 5
  • Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 6
  • Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 7
  • Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 8
  • Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 9
  • Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 10
  • Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635388
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
250x548x482
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
420
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
11
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х59х44
Вес, кг.
15

Описание товара Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST)

Корпус GIGABYTE AORUS C500 GLASS используется для сборки мощного игрового ПК. Металлические вставки обеспечивают высокую прочность корпуса. Прозрачная боковая панель из закаленного стекла придает ему оригинальности. Для этой же цели используется ARGB-подсветка корпуса и вентиляторов. В комплекте представлены 4 вентилятора диаметром 120 мм. Их можно дополнить фронтальными, тыловыми или верхними вентиляторами. Возможна установка системы жидкостного охлаждения. Все это обеспечит защиту компонентов от перегрева и их эффективную работу. Корпус GIGABYTE AORUS C500 GLASS рассчитан на вертикальное размещение материнской платы. Блок питания ATX длиной до 220 мм располагается в нижней части корпуса. Видеокарта может иметь длину до 420 мм. В корпусе предусмотрено 8 горизонтальных и 3 вертикальных слота расширения для установки дополнительных модулей. Есть отсеки для 2.5 накопителей и внутренние 3.5 отсеки для дисковода. В качестве USB-разъемов представлены 3.2 Gen1 Type-A, 3.2 Gen2 Type-C.

Отзывы о товаре Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
250x548x482
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
420
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
11
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус GIGABYTE AORUS C500 GLASS используется для сборки мощного игрового ПК. Металлические вставки обеспечивают высокую прочность корпуса. Прозрачная боковая панель из закаленного стекла придает ему оригинальности. Для этой же цели используется ARGB-подсветка корпуса и вентиляторов. В комплекте представлены 4 вентилятора диаметром 120 мм. Их можно дополнить фронтальными, тыловыми или верхними вентиляторами. Возможна установка системы жидкостного охлаждения. Все это обеспечит защиту компонентов от перегрева и их эффективную работу. Корпус GIGABYTE AORUS C500 GLASS рассчитан на вертикальное размещение материнской платы. Блок питания ATX длиной до 220 мм располагается в нижней части корпуса. Видеокарта может иметь длину до 420 мм. В корпусе предусмотрено 8 горизонтальных и 3 вертикальных слота расширения для установки дополнительных модулей. Есть отсеки для 2.5 накопителей и внутренние 3.5 отсеки для дисковода. В качестве USB-разъемов представлены 3.2 Gen1 Type-A, 3.2 Gen2 Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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