Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST)
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Характеристики
Описание товара Корпус Gigabyte AORUS C500G ST Black (GB-AC500G ST)
Корпус GIGABYTE AORUS C500 GLASS используется для сборки мощного игрового ПК. Металлические вставки обеспечивают высокую прочность корпуса. Прозрачная боковая панель из закаленного стекла придает ему оригинальности. Для этой же цели используется ARGB-подсветка корпуса и вентиляторов. В комплекте представлены 4 вентилятора диаметром 120 мм. Их можно дополнить фронтальными, тыловыми или верхними вентиляторами. Возможна установка системы жидкостного охлаждения. Все это обеспечит защиту компонентов от перегрева и их эффективную работу. Корпус GIGABYTE AORUS C500 GLASS рассчитан на вертикальное размещение материнской платы. Блок питания ATX длиной до 220 мм располагается в нижней части корпуса. Видеокарта может иметь длину до 420 мм. В корпусе предусмотрено 8 горизонтальных и 3 вертикальных слота расширения для установки дополнительных модулей. Есть отсеки для 2.5 накопителей и внутренние 3.5 отсеки для дисковода. В качестве USB-разъемов представлены 3.2 Gen1 Type-A, 3.2 Gen2 Type-C.
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