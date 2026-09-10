Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE
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Характеристики
Описание товара Компьютерный корпус XPG INVADER-WHITECOLOR BOXWORLDWIDE
Корпус ADATA XPG INVADER представляет собой изящную модель в форм-факторе mid-tower с конструкцией, не требующей использования инструментов. Все это существенно облегчает сборку и техническое обслуживание компьютера. Дизайн корпуса представлен стильным сочетанием белого шлифованного алюминия и идеально прозрачного закаленного стекла, из которого выполнена боковая панель. Сквозь нее можно наблюдать 12 готовых режимов подсветки, один из которых – синхронизация с музыкой. Корпус ADATA XPG INVADER оборудован системой высокой циркуляции воздуха с боковым отверстием для забора. В совокупности с двумя предустановленными вентиляторами диаметром 12 см она обеспечивает эффективное охлаждение при высоких нагрузках и при желании может быть дополнена еще 2 радиаторами и различными системными платами. В модели предусмотрены отсеки для жестких дисков и твердотельных накопителей, что предоставляет пользователю высокую гибкость конфигураций.
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Теги товара: 2x 120 мм, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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