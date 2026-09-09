Корпус Cooler Master MasterBox Q300L (MCB-Q300L-KANN-S00) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Cooler Master MasterBox Q300L (MCB-Q300L-KANN-S00) Black
Корпус CoolerMaster MasterBox Q300L MCB-Q300L-KANN-S00 черного цвета относится к числу моделей типоразмера Mini-Tower и вмещает мат. плату Micro-ATX или Mini-ITX, на основе которой вы сможете укомплектовать малогабаритный системный блок для работы, домашнего использования. Модель без предустановленного БП оснащается окном из оргстекла, смонтированным в боковой панели. Корпусные вентиляторы в ней представлены одним 120-миллиметровым кулером. Для охлаждения наиболее теплонагруженных компонентов вы сможете установить внутри СВО. Компактный корпус системного блока CoolerMaster MasterBox Q300L MCB-Q300L-KANN-S00 имеет модульную конструкцию: например, панель с кнопкой включения, USB-разъемами и акустическими интерфейсами может быть размещена в наиболее удобном для вас месте. В изделии предусмотрен пылевой фильтр, благодаря которому во внутренних отсеках не накапливается пыль.
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