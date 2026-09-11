Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS)
Корпус ExeGate Slim-Desktop – это стильное и функциональное решение для компактных компьютерных сборок. Он выполнен из прочной стали и представлен в элегантном черном цвете, что делает его подходящим для различных интерьеров. Данный корпус специально разработан для размещения материнских плат форматов mini-ITX, mATX и mini-DTX. Несмотря на свои компактные размеры, ExeGate Slim-Desktop предлагает достаточно внутреннего пространства для установки необходимых комплектующих. Максимальная высота процессорного кулера составляет 65 мм, что обеспечивает совместимость с низкопрофильными кулерами. В корпусе можно разместить видеокарты длиной до 210 мм, что позволяет устанавливать современные модели графических адаптеров. Корпус располагает обширным выбором отсеков для накопителей: три внутренних отсека для 2,5-дюймовых жестких дисков или SSD, один отсек для 3,5-дюймового жесткого диска и один внешний отсек для 5,25-дюймовых устройств, что дает возможность разнообразной конфигурации системы хранения данных. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует улучшению охлаждения и распределению веса. Корпус ExeGate имеет четыре слота расширения, что дает дополнительный простор для установки дополнительных карт расширения. При весе всего 2,7 кг, этот корпус станет отличным выбором для сборок, где важны как компактность, так и возможность установки необходимого набора компонентов для эффективной работы.
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