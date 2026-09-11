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Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS)

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Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS) - фото 1
Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS) - фото 2
Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS) - фото 3
Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS) - фото 4
Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493142
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
96 x 285 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
70
Разъемы на передней панели
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
3.3

Описание товара Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS)

Корпус ExeGate Slim-Desktop – это стильное и функциональное решение для компактных компьютерных сборок. Он выполнен из прочной стали и представлен в элегантном черном цвете, что делает его подходящим для различных интерьеров. Данный корпус специально разработан для размещения материнских плат форматов mini-ITX, mATX и mini-DTX. Несмотря на свои компактные размеры, ExeGate Slim-Desktop предлагает достаточно внутреннего пространства для установки необходимых комплектующих. Максимальная высота процессорного кулера составляет 65 мм, что обеспечивает совместимость с низкопрофильными кулерами. В корпусе можно разместить видеокарты длиной до 210 мм, что позволяет устанавливать современные модели графических адаптеров. Корпус располагает обширным выбором отсеков для накопителей: три внутренних отсека для 2,5-дюймовых жестких дисков или SSD, один отсек для 3,5-дюймового жесткого диска и один внешний отсек для 5,25-дюймовых устройств, что дает возможность разнообразной конфигурации системы хранения данных. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует улучшению охлаждения и распределению веса. Корпус ExeGate имеет четыре слота расширения, что дает дополнительный простор для установки дополнительных карт расширения. При весе всего 2,7 кг, этот корпус станет отличным выбором для сборок, где важны как компактность, так и возможность установки необходимого набора компонентов для эффективной работы.



Теги товара: Сталь, Нет, Нижнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate MI-207U без БП (EX288779RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
96 x 285 x 400 мм
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
70
Разъемы на передней панели
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate Slim-Desktop – это стильное и функциональное решение для компактных компьютерных сборок. Он выполнен из прочной стали и представлен в элегантном черном цвете, что делает его подходящим для различных интерьеров. Данный корпус специально разработан для размещения материнских плат форматов mini-ITX, mATX и mini-DTX. Несмотря на свои компактные размеры, ExeGate Slim-Desktop предлагает достаточно внутреннего пространства для установки необходимых комплектующих. Максимальная высота процессорного кулера составляет 65 мм, что обеспечивает совместимость с низкопрофильными кулерами. В корпусе можно разместить видеокарты длиной до 210 мм, что позволяет устанавливать современные модели графических адаптеров. Корпус располагает обширным выбором отсеков для накопителей: три внутренних отсека для 2,5-дюймовых жестких дисков или SSD, один отсек для 3,5-дюймового жесткого диска и один внешний отсек для 5,25-дюймовых устройств, что дает возможность разнообразной конфигурации системы хранения данных. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует улучшению охлаждения и распределению веса. Корпус ExeGate имеет четыре слота расширения, что дает дополнительный простор для установки дополнительных карт расширения. При весе всего 2,7 кг, этот корпус станет отличным выбором для сборок, где важны как компактность, так и возможность установки необходимого набора компонентов для эффективной работы.


Теги товара: Сталь, Нет, Нижнее
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Отзывы


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