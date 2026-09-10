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Автоподатчик (ADF) в сборе HP LJ M3027/M3035 (CB414-67928/CB414-67926/CB414-67919/CB414-67916) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоподатчик (ADF) в сборе HP LJ M3027/M3035 (CB414-67928/CB414-67926/CB414-67919/CB414-67916) OEM

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Автоподатчик (ADF) в сборе HP LJ M3027/M3035 (CB414-67928/CB414-67926/CB414-67919/CB414-67916) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоподатчики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 463846
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Автоподатчики
Особенности
совместимость - HP LaserJet M3027 MFP, HP LaserJet M3027x MFP, HP LaserJet M3035 MFP, HP LaserJet M3035xs MFP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х70х30
Вес, кг.
3.69

Описание товара Автоподатчик (ADF) в сборе HP LJ M3027/M3035 (CB414-67928/CB414-67926/CB414-67919/CB414-67916) OEM

Автоподатчик (ADF) в сборе для моделей HP LJ M3027/M3035.

Отзывы о товаре Автоподатчик (ADF) в сборе HP LJ M3027/M3035 (CB414-67928/CB414-67926/CB414-67919/CB414-67916) OEM




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Автоподатчики
Особенности
совместимость - HP LaserJet M3027 MFP, HP LaserJet M3027x MFP, HP LaserJet M3035 MFP, HP LaserJet M3035xs MFP
Страна производитель
Китай
Описание
Автоподатчик (ADF) в сборе для моделей HP LJ M3027/M3035.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоподатчик (ADF) в сборе HP LJ M3027/M3035 (CB414-67928/CB414-67926/CB414-67919/CB414-67916) OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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