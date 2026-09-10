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Карта памяти Transcend micro SDXC 256Gb 340S UHS-I U3 V30 A2 + ADP (160/125 Mb/s) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Transcend micro SDXC 256Gb 340S UHS-I U3 V30 A2 + ADP (160/125 Mb/s)

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Карта памяти Transcend micro SDXC 256Gb 340S UHS-I U3 V30 A2 + ADP (160/125 Mb/s)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459546
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
125
Страна производитель
Китай
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Transcend micro SDXC 256Gb 340S UHS-I U3 V30 A2 + ADP (160/125 Mb/s)

Карта памяти объемом 256 Гб с переходником на SD. Представленная карта соответствует классу UHS-I U3, Clase 10, V30, A2. Обеспечивает надежное хранение большого количества данных и высокую скорость чтения и записи, а также обладает большим ресурсом циклов подключения и отключения. Отлично подойдет для мобильных игр, записи видео и других целей.

Отзывы о товаре Карта памяти Transcend micro SDXC 256Gb 340S UHS-I U3 V30 A2 + ADP (160/125 Mb/s)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карты памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
256 Гб
Скорость чтения
160
Скорость записи
125
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти объемом 256 Гб с переходником на SD. Представленная карта соответствует классу UHS-I U3, Clase 10, V30, A2. Обеспечивает надежное хранение большого количества данных и высокую скорость чтения и записи, а также обладает большим ресурсом циклов подключения и отключения. Отлично подойдет для мобильных игр, записи видео и других целей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти Transcend micro SDXC 256Gb 340S UHS-I U3 V30 A2 + ADP (160/125 Mb/s) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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