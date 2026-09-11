Карта памяти SmartBuy Micro SDHC 16Gb Class 10 LE (SB16GBSDCL10-00LE)
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Характеристики
Описание товара Карта памяти SmartBuy Micro SDHC 16Gb Class 10 LE (SB16GBSDCL10-00LE)
16-гигабайтная карта памяти Smartbuy microSDHC 16 Гб SB16GBSDCL10-00LE соответствует популярнейшему форм-фактору microSD. Карты памяти microSD являются самыми распространенными. Носители данных этого типа устанавливаются в мобильные средства связи, видеорегистраторы, навигаторы, камеры и другую технику. Карта памяти Smartbuy microSDHC 16 Гб SB16GBSDCL10-00LE соответствует 10-му классу скорости. Класс скорости UHS – UHS-I (U1). Скоростные параметры карты памяти обуславливают возможность ее использования при решении типовых задач. Использование карты памяти возможно при температуре окружающей среды, которая меняется в пределах от 0 до 60 °C. Допустимая температура хранения – от -20 до 80 °C. Карта памяти упакована в блистер традиционной конструкции, который надежно защищает содержимое от внешних физических воздействий в процессе транспортировки и хранения.
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