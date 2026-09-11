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Карта памяти SmartBuy Micro SDHC 16Gb Class 10 LE (SB16GBSDCL10-00LE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти SmartBuy Micro SDHC 16Gb Class 10 LE (SB16GBSDCL10-00LE)

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Карта памяти SmartBuy Micro SDHC 16Gb Class 10 LE (SB16GBSDCL10-00LE) - фото 1
Карта памяти SmartBuy Micro SDHC 16Gb Class 10 LE (SB16GBSDCL10-00LE) - фото 2
Карта памяти SmartBuy Micro SDHC 16Gb Class 10 LE (SB16GBSDCL10-00LE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SmartBuy Micro SDHC 16Gb Class 10 LE (SB16GBSDCL10-00LE) - фото 1
  • Карта памяти SmartBuy Micro SDHC 16Gb Class 10 LE (SB16GBSDCL10-00LE) - фото 2
  • Карта памяти SmartBuy Micro SDHC 16Gb Class 10 LE (SB16GBSDCL10-00LE) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
550 руб.  590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501831
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
5

Описание товара Карта памяти SmartBuy Micro SDHC 16Gb Class 10 LE (SB16GBSDCL10-00LE)

16-гигабайтная карта памяти Smartbuy microSDHC 16 Гб SB16GBSDCL10-00LE соответствует популярнейшему форм-фактору microSD. Карты памяти microSD являются самыми распространенными. Носители данных этого типа устанавливаются в мобильные средства связи, видеорегистраторы, навигаторы, камеры и другую технику. Карта памяти Smartbuy microSDHC 16 Гб SB16GBSDCL10-00LE соответствует 10-му классу скорости. Класс скорости UHS – UHS-I (U1). Скоростные параметры карты памяти обуславливают возможность ее использования при решении типовых задач. Использование карты памяти возможно при температуре окружающей среды, которая меняется в пределах от 0 до 60 °C. Допустимая температура хранения – от -20 до 80 °C. Карта памяти упакована в блистер традиционной конструкции, который надежно защищает содержимое от внешних физических воздействий в процессе транспортировки и хранения.

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy Micro SDHC 16Gb Class 10 LE (SB16GBSDCL10-00LE)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
16-гигабайтная карта памяти Smartbuy microSDHC 16 Гб SB16GBSDCL10-00LE соответствует популярнейшему форм-фактору microSD. Карты памяти microSD являются самыми распространенными. Носители данных этого типа устанавливаются в мобильные средства связи, видеорегистраторы, навигаторы, камеры и другую технику. Карта памяти Smartbuy microSDHC 16 Гб SB16GBSDCL10-00LE соответствует 10-му классу скорости. Класс скорости UHS – UHS-I (U1). Скоростные параметры карты памяти обуславливают возможность ее использования при решении типовых задач. Использование карты памяти возможно при температуре окружающей среды, которая меняется в пределах от 0 до 60 °C. Допустимая температура хранения – от -20 до 80 °C. Карта памяти упакована в блистер традиционной конструкции, который надежно защищает содержимое от внешних физических воздействий в процессе транспортировки и хранения.
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Карта памяти SmartBuy Micro SDHC 16Gb Class 10 LE (SB16GBSDCL10-00LE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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