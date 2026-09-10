Термос Biostal Охота NYP-750P 0,75 л коричневый
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Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%1 840 руб. 2 727 руб.
В наличии
Код товара: 450537
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 840 руб. -33%
2 727 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
вакуумный, крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
32 ч для горячего, 40 ч для холодного
Объем,
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х9х9
Вес, г.
640
Описание товара Термос Biostal Охота NYP-750P 0,75 л коричневый
Термос с узким горлом NYP-700P ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «ОХОТА». Термосы этой серии пользуются большой популярностью у любителей охоты и рыбалки, так как они, сохраняя прочность и термоустойчивость, легки и компактны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.), имеет удобную вставку из искусственной кожи и укомплектован пробкой без кнопки.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
вакуумный, крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
32 ч для горячего, 40 ч для холодного
Объем,
0.75
Страна производитель
Китай
Термос с узким горлом NYP-700P ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «ОХОТА». Термосы этой серии пользуются большой популярностью у любителей охоты и рыбалки, так как они, сохраняя прочность и термоустойчивость, легки и компактны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.), имеет удобную вставку из искусственной кожи и укомплектован пробкой без кнопки.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Biostal Охота NYP-750P 0,75 л коричневый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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