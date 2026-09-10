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Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный

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Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 1
Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 2
Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 3
Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 4
Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 5
Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 6
Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 7
Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 8
Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 9
Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 10
Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 1
  • Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 2
  • Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 3
  • Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 4
  • Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 5
  • Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 6
  • Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 7
  • Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 8
  • Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 9
  • Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 10
  • Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
2 440 руб.  3 512 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450546
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный
2 440 руб. -31%
3 512 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.2
Особенности
вакуумный, крышка-чашка
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
28 ч для горячего, 36 ч для холодного
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х12
Вес, г.
660

Описание товара Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный

Пищевой термос с широким горлом NRP-1200 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «АВТО» премиум-класса. Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Термосы поставляются в ярком стильном термочехле, изготовленном из современных материалов с повышенными термоизоляционными свойствами. Назначение чехла помимо хранения и переноски термоса — увеличить время хранения тепла в термосе в температурном диапазоне, заявленном в его технических показателях.

Отзывы о товаре Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.2
Особенности
вакуумный, крышка-чашка
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
28 ч для горячего, 36 ч для холодного
Страна производитель
Китай
Описание
Пищевой термос с широким горлом NRP-1200 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «АВТО» премиум-класса. Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термосы с широким горлом предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Термосы поставляются в ярком стильном термочехле, изготовленном из современных материалов с повышенными термоизоляционными свойствами. Назначение чехла помимо хранения и переноски термоса — увеличить время хранения тепла в термосе в температурном диапазоне, заявленном в его технических показателях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос для еды Biostal Авто NRP-1200 1,2 л медный - этот товар вы можете купить по цене 2440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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