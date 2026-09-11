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Термос Biostal NG-750-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NG-750-1

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Термос Biostal NG-750-1 - фото 1
Термос Biostal NG-750-1 - фото 2
Термос Biostal NG-750-1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NG-750-1 - фото 1
  • Термос Biostal NG-750-1 - фото 2
  • Термос Biostal NG-750-1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 610 руб.  2 483 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50763
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термос Biostal NG-750-1
1 610 руб. -35%
2 483 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х11
Вес, г.
630

Описание товара Термос Biostal NG-750-1

Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе).

Отзывы о товаре Термос Biostal NG-750-1




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NG-750-1 - по цене 1610 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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