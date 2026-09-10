Термос для еды Biostal Авто NRP-800 0,8 л медный
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Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%2 190 руб. 3 419 руб.
В наличии
Код товара: 450545
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 190 руб. -36%
3 419 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
вакуумный, крышка-чашка
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
16 ч для горячего, 19 ч для холодного
Объем,
0.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х12
Вес, г.
540
Описание товара Термос для еды Biostal Авто NRP-800 0,8 л медный
Пищевой термос с широким горлом NRP-800 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «АВТО». Термосы этой серии отличаются высокими энергосберегающими свойствами. Предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка имеет специальную кнопку-клапан, облегчающую открытие термоса. Пробка также имеет дополнительную термоизоляцию. Термосы поставляются в термочехле, изготовленном из специального материала с повышенными термоизоляционными свойствами.
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Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
вакуумный, крышка-чашка
Применение
для пищи
Сохранение температуры в часах
16 ч для горячего, 19 ч для холодного
Объем,
0.8
Страна производитель
Китай
Пищевой термос с широким горлом NRP-800 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к серии «АВТО». Термосы этой серии отличаются высокими энергосберегающими свойствами. Предназначены для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженного и пр.), фруктов и льда. Пробка имеет специальную кнопку-клапан, облегчающую открытие термоса. Пробка также имеет дополнительную термоизоляцию. Термосы поставляются в термочехле, изготовленном из специального материала с повышенными термоизоляционными свойствами.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос для еды Biostal Авто NRP-800 0,8 л медный - данный товар вы можете купить по цене 2190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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