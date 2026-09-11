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Термос Biostal NB-1000B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NB-1000B

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Термос Biostal NB-1000B - фото 2
Термос Biostal NB-1000B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NB-1000B - фото 1
  • Термос Biostal NB-1000B - фото 2
  • Термос Biostal NB-1000B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 630 руб.  2 231 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 51617
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термос Biostal NB-1000B
1 630 руб. -27%
2 231 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
алюминий, сталь
Материал корпуса
сталь
Объем, л
1
Особенности
с кнопкой
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
32/40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х10
Вес, г.
710

Описание товара Термос Biostal NB-1000B

Термос с узким горлом NВ-1000В ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков, укомплектован пробкой без кнопки и продается в удобном чехле.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-1000B




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
алюминий, сталь
Материал корпуса
сталь
Объем, л
1
Особенности
с кнопкой
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
32/40
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NВ-1000В ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков, укомплектован пробкой без кнопки и продается в удобном чехле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-1000B - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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