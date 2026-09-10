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Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной

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Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 1
Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 2
Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 3
Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 4
Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 5
Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 6
Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 7
Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 8
Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 9
Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 1
  • Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 2
  • Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 3
  • Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 4
  • Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 5
  • Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 6
  • Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 7
  • Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 8
  • Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 9
  • Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
1 100 руб.  2 211 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450553
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной
1 100 руб. -50%
2 211 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RELAXIKA
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
30 ч для горячего, 36 ч для холодного
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х9х9
Вес, г.
690

Описание товара Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной

Классический термос Relaxika с высокими показателями удержания температуры напитка для походов, путешествий, спорта и ежедневного использования. Прочные двойные стенки из высококачественной нержавеющей стали 18/8 с вакуумной изоляцией гарантируют, что ваш напиток останется холодным в течение 36 часов и горячим до 30 часов. Этот материал не только прочен, но и гигиеничен, не выделяет никаких вредных для здоровья веществ. Ваши напитки сохраняет естественный вкус и не приобретут посторонний запах.

Отзывы о товаре Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной




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Характеристики
Бренд
RELAXIKA
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
30 ч для горячего, 36 ч для холодного
Страна производитель
Китай
Описание
Классический термос Relaxika с высокими показателями удержания температуры напитка для походов, путешествий, спорта и ежедневного использования. Прочные двойные стенки из высококачественной нержавеющей стали 18/8 с вакуумной изоляцией гарантируют, что ваш напиток останется холодным в течение 36 часов и горячим до 30 часов. Этот материал не только прочен, но и гигиеничен, не выделяет никаких вредных для здоровья веществ. Ваши напитки сохраняет естественный вкус и не приобретут посторонний запах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Relaxika 101 (R101.1000.1) 1 л стальной – стоимость товара 1100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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