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Главная Товары для дачи и сада Садовая техника Триммеры и мотокосы DDE Триммер бензиновый разъёмный с редуктором DDE GBS330RD

Триммер бензиновый разъёмный с редуктором DDE GBS330RD

Артикул: 40982
  • Триммер бензиновый разъёмный с редуктором DDE GBS330RD - фото 1
  • Триммер бензиновый разъёмный с редуктором DDE GBS330RD - фото 2
Триммер бензиновый разъёмный с редуктором DDE GBS330RD - фото 1
Триммер бензиновый разъёмный с редуктором DDE GBS330RD - фото 2
12 720 руб. 
Купить
+ 221 КэтКоинов
Артикул: 40982
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 120 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDDE
Тип товараТриммер бензиновый
Описание:
Бензокоса DDE GBS330RD - экономичная, малошумная модель средней мощности, оснащённая редуктором для увеличения крутящего момента и разборной штангой для простоты хранения. GBS330RD справится с и с травой, и с кустарником даже на большом дачном участке.
Особенности:
- Мощность 1.33 л.с. при рабочем объёме двигателя 33 см3 и объёме топливного бака 0.5 л;
- Ширина скашивания - 400 мм;
- Масса - 7.2 кг
- Двухтактный двигатель с электронным зажиганием;
- Редуктор для увеличения крутящего момента;
- Разъёмная штанга.
Комплектация:
- Бензокоса DDE GBS330RD;
- Полуавтоматическая триммерная головка;
- Дисковый нож;
- Плечевой ремень;
- Документация;
- Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Триммер бензиновый разъёмный с редуктором DDE GBS330RD - стоимость товара 12720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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