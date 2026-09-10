Накопитель SSD Hikvision E100 Series 1Tb (HS-SSD-E100/1024G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Hikvision E100 Series 1Tb (HS-SSD-E100/1024G)
1024 ГБ SSD-накопитель Hikvision E100 [HS-SSD-E100/1024G] производится в форм-факторе 2.5", что позволяет устанавливать его как в системный блок ПК, так и в ноутбук. Модуль долговременной памяти с подключением к интерфейсу SATA III отличается емкостью 1024 ГБ и демонстрирует высокие значения скорости записи и считывания данных. Данная особенность накопителя делает его востребованным в качестве средства модернизации компьютера, позволяющего ощутимо ускорить загрузку рабочей платформу и всего запускаемого софта. К достоинствам SSD Hikvision E100 [HS-SSD-E100/1024G] можно отнести малое энергопотребление, которое делает его оптимальным решением для ноутбука. С таким накопителем ноутбук приобретает большую автономность, т. е. возможность дольше работать от аккумулятора. Устройство поддерживает команду TRIM для выполнения очистки неиспользуемой информации из ячеек памяти. Его ресурс составляет порядка 480 TBW.
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