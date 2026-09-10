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SSD Накопитель SSD Hikvision E100 Series 1Tb (HS-SSD-E100/1024G) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Hikvision E100 Series 1Tb (HS-SSD-E100/1024G)

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Накопитель SSD Hikvision E100 Series 1Tb (HS-SSD-E100/1024G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
352
Энергопотребление
2.95
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401452
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
352
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
2.95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Hikvision E100 Series 1Tb (HS-SSD-E100/1024G)

1024 ГБ SSD-накопитель Hikvision E100 [HS-SSD-E100/1024G] производится в форм-факторе 2.5", что позволяет устанавливать его как в системный блок ПК, так и в ноутбук. Модуль долговременной памяти с подключением к интерфейсу SATA III отличается емкостью 1024 ГБ и демонстрирует высокие значения скорости записи и считывания данных. Данная особенность накопителя делает его востребованным в качестве средства модернизации компьютера, позволяющего ощутимо ускорить загрузку рабочей платформу и всего запускаемого софта. К достоинствам SSD Hikvision E100 [HS-SSD-E100/1024G] можно отнести малое энергопотребление, которое делает его оптимальным решением для ноутбука. С таким накопителем ноутбук приобретает большую автономность, т. е. возможность дольше работать от аккумулятора. Устройство поддерживает команду TRIM для выполнения очистки неиспользуемой информации из ячеек памяти. Его ресурс составляет порядка 480 TBW.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Hikvision E100 Series 1Tb (HS-SSD-E100/1024G)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
352
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
2.95
Страна производитель
Китай
Описание
1024 ГБ SSD-накопитель Hikvision E100 [HS-SSD-E100/1024G] производится в форм-факторе 2.5", что позволяет устанавливать его как в системный блок ПК, так и в ноутбук. Модуль долговременной памяти с подключением к интерфейсу SATA III отличается емкостью 1024 ГБ и демонстрирует высокие значения скорости записи и считывания данных. Данная особенность накопителя делает его востребованным в качестве средства модернизации компьютера, позволяющего ощутимо ускорить загрузку рабочей платформу и всего запускаемого софта. К достоинствам SSD Hikvision E100 [HS-SSD-E100/1024G] можно отнести малое энергопотребление, которое делает его оптимальным решением для ноутбука. С таким накопителем ноутбук приобретает большую автономность, т. е. возможность дольше работать от аккумулятора. Устройство поддерживает команду TRIM для выполнения очистки неиспользуемой информации из ячеек памяти. Его ресурс составляет порядка 480 TBW.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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