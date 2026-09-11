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SSD Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (NT-1TB) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (NT-1TB)

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Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (NT-1TB) - фото 1
Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (NT-1TB) - фото 2
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Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (NT-1TB) - фото 6
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Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (NT-1TB) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
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  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (NT-1TB) - фото 2
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  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (NT-1TB) - фото 5
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (NT-1TB) - фото 6
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (NT-1TB) - фото 7
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (NT-1TB) - фото 8
  • Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (NT-1TB) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540319
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Размеры в упаковке, см
8х5х2
Вес, г.
21

Описание товара Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (NT-1TB)

Современный SSD с 3D-памятью обеспечивает высокую плотность хранения и отличную производительность при работе с большими файлами. Объём 1 ТБ позволяет хранить документы, мультимедиа и игры, а быстрая загрузка приложений гарантирует комфортную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкую совместимость. Форм-фактор M.2 2280 экономит место в корпусе и способствует эффективному охлаждению.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (NT-1TB)




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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Описание
Современный SSD с 3D-памятью обеспечивает высокую плотность хранения и отличную производительность при работе с большими файлами. Объём 1 ТБ позволяет хранить документы, мультимедиа и игры, а быстрая загрузка приложений гарантирует комфортную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкую совместимость. Форм-фактор M.2 2280 экономит место в корпусе и способствует эффективному охлаждению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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