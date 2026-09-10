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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл, резина, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
3 700 руб.
7 004
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399281
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самосвал, пульт управления, аккумуляторный блок, зарядное устройство, руководство пользователя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х19
Вес, кг.
1.88
Описание товара Спецтехника Самосвал на РУ (свет,звук) 1:20 в коробке поднимание кузова, открывание задней стенки E520-003
Самосвал на радиоуправлении заинтересует не только детей, но и взрослых. Игрушка официально лицензирована компанией MAN, то есть кузов машины полностью повторяет оригинальный автомобиль в машстабе 1:20., Полный контроль управления позволяет игрушке двигаться вперед/назад, влево/вправо, совершать повороты и остановки. Ребёнок сможет управлять не только колёсами и направлением движения, но и работой кузова. Кузов наклоняется под углом в 50 градусов, а задняя стенка открывается и закрывается. Во время игры можно услышать как работает двигатель., Есть возможность запрограммировать последовательность движений и машина повторит. Автоматическая функция отключения деактивирует работу игрушки по истечению определенного времени бездействия Дистанционное управление возможно на расстоянии до 25-30 м., Корпус самосвала сделан из прочного нетактичного пластика, который легко выдержит небольшие аварии на строительной площадке. Важная особенность именно это модели заключается в том, что игрушка создана не только для домашних условий, но и для улицы. Другой особенностью игрушки являются световые и звуковые эффекты.
самосвал, пульт управления, аккумуляторный блок, зарядное устройство, руководство пользователя
Страна производитель
Китай
Описание
Самосвал на радиоуправлении заинтересует не только детей, но и взрослых. Игрушка официально лицензирована компанией MAN, то есть кузов машины полностью повторяет оригинальный автомобиль в машстабе 1:20., Полный контроль управления позволяет игрушке двигаться вперед/назад, влево/вправо, совершать повороты и остановки. Ребёнок сможет управлять не только колёсами и направлением движения, но и работой кузова. Кузов наклоняется под углом в 50 градусов, а задняя стенка открывается и закрывается. Во время игры можно услышать как работает двигатель., Есть возможность запрограммировать последовательность движений и машина повторит. Автоматическая функция отключения деактивирует работу игрушки по истечению определенного времени бездействия Дистанционное управление возможно на расстоянии до 25-30 м., Корпус самосвала сделан из прочного нетактичного пластика, который легко выдержит небольшие аварии на строительной площадке. Важная особенность именно это модели заключается в том, что игрушка создана не только для домашних условий, но и для улицы. Другой особенностью игрушки являются световые и звуковые эффекты.
Спецтехника Самосвал на РУ (свет,звук) 1:20 в коробке поднимание кузова, открывание задней стенки E520-003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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