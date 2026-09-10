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Набор "Спецтехника"(6шт) в коробке VIGA 50541 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор "Спецтехника"(6шт) в коробке VIGA 50541

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Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 1
Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 2
Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 3
Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 4
Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 5
Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 6
Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 7
Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
1.5
  • Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 1
  • Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 2
  • Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 3
  • Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 4
  • Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 5
  • Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 6
  • Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 7
  • Набор &quot;Спецтехника&quot;(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 530 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392171
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 1.5 лет
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
1.5
Максимальный возраст
3
Комплектация
6 машинок, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х6
Вес, г.
408

Описание товара Набор "Спецтехника"(6шт) в коробке VIGA 50541

Комплект из 6 деревянных мини-машинок: экскаватора, кран, мусоровоз, бетономешалка, трактор, каток. Предназначены для сюжетно-ролевых игр, способствуют развитию воображения.

Отзывы о товаре Набор "Спецтехника"(6шт) в коробке VIGA 50541




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 1.5 лет
Материал
дерево
Пол
мальчик
Минимальный возраст
1.5
Максимальный возраст
3
Комплектация
6 машинок, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из 6 деревянных мини-машинок: экскаватора, кран, мусоровоз, бетономешалка, трактор, каток. Предназначены для сюжетно-ролевых игр, способствуют развитию воображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор "Спецтехника"(6шт) в коробке VIGA 50541 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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