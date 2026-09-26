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Машина "Перевозчик" 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина "Перевозчик" 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R

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Машина &quot;Перевозчик&quot; 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R - фото 1
Машина &quot;Перевозчик&quot; 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R - фото 2
Машина &quot;Перевозчик&quot; 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R - фото 3
Машина &quot;Перевозчик&quot; 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R - фото 4
Машина &quot;Перевозчик&quot; 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R - фото 5
Машина &quot;Перевозчик&quot; 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Машина &quot;Перевозчик&quot; 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R - фото 1
  • Машина &quot;Перевозчик&quot; 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R - фото 2
  • Машина &quot;Перевозчик&quot; 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R - фото 3
  • Машина &quot;Перевозчик&quot; 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R - фото 4
  • Машина &quot;Перевозчик&quot; 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R - фото 5
  • Машина &quot;Перевозчик&quot; 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 920 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605571
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Характеристики

Бренд
ТехноПарк
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
автовоз, машинка-бульдозер, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х12
Вес, г.
972

Описание товара Машина "Перевозчик" 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R

Игрушка от бренда Технопарк Перевозчик M524-H11121-R несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни и здоровья ребенка.

Отзывы о товаре Машина "Перевозчик" 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R




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Характеристики
Бренд
ТехноПарк
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
автовоз, машинка-бульдозер, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Технопарк Перевозчик M524-H11121-R несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни и здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина "Перевозчик" 47 см пластмассовая инерционная M524-H11121-R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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