Пожарная машина 1:26 инерционная в коробке E277-003
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 330 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577832
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, пульт, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х14
Вес, г.
767
Описание товара Пожарная машина 1:26 инерционная в коробке E277-003
Игрушка от бренда Double Egle Пожарная машина E277-003 несомненно понравится вашему ребенку. Пожарная машина от Double Eagle в мас шт.абе 1:26. Оснащена инерционным механизмом - достаточно откатить машинку назад и отпустить, чтобы она сама покатилась вперёд. Башня вращается, а лестница выдвигается. Способна поливать водой из шланга, расположенного на стреле. Неограниченное количество часов увлекательной и интересной игры подарит эта игрушка вашему ребёнку.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, пульт, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка от бренда Double Egle Пожарная машина E277-003 несомненно понравится вашему ребенку. Пожарная машина от Double Eagle в мас шт.абе 1:26. Оснащена инерционным механизмом - достаточно откатить машинку назад и отпустить, чтобы она сама покатилась вперёд. Башня вращается, а лестница выдвигается. Способна поливать водой из шланга, расположенного на стреле. Неограниченное количество часов увлекательной и интересной игры подарит эта игрушка вашему ребёнку.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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