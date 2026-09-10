Грузовой автомобиль WILD RIDERS 1:18 на РУ в коробке GM1930
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик, металл
Пол
мальчик
Минимальный возраст
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%830 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464563
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 5 лет
Материал
пластик, металл
Пол
мальчик
Минимальный возраст
5
Максимальный возраст
10
Комплектация
игрушка, пульт управления, аккумулятор, зарядное устройство, отвертка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х17х14
Вес, г.
521
Описание товара Грузовой автомобиль WILD RIDERS 1:18 на РУ в коробке GM1930
Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения, познавательного мышления и моторики. Изделие выполнено из качественных материалов и отлично подойдет для ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 5 лет
Материал
пластик, металл
Пол
мальчик
Минимальный возраст
5
Максимальный возраст
10
Комплектация
игрушка, пульт управления, аккумулятор, зарядное устройство, отвертка, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка предназначена для сюжетно-ролевых игр, способствует развитию воображения, познавательного мышления и моторики. Изделие выполнено из качественных материалов и отлично подойдет для ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Грузовой автомобиль WILD RIDERS 1:18 на РУ в коробке GM1930 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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