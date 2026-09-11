Автомобиль инерционный Полесье "Скорая помощь" со светом и звуком арт.79657 /8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511304
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
машинка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х14
Вес, г.
300
Описание товара Автомобиль инерционный Полесье "Скорая помощь" со светом и звуком арт.79657 /8
Скорая помощь, автомобиль инерционный (со светом и звуком) (в коробке) от фабрики «Полесье» имеет современный дизайн, соответствующий реальным аналогам транспорта. Игрушка выполнена из качественных материалов. Машинка оснащена инерционным механизмом и резиновыми колёсами, имеет звуковые и световые эффекты. Собери свой автопарк с коллекцией машинок «Городской транспорт» от фабрики «Полесье»!
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Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
машинка, упаковка
Страна производитель
Китай
Скорая помощь, автомобиль инерционный (со светом и звуком) (в коробке) от фабрики «Полесье» имеет современный дизайн, соответствующий реальным аналогам транспорта. Игрушка выполнена из качественных материалов. Машинка оснащена инерционным механизмом и резиновыми колёсами, имеет звуковые и световые эффекты. Собери свой автопарк с коллекцией машинок «Городской транспорт» от фабрики «Полесье»!
Автомобиль инерционный Полесье "Скорая помощь" со светом и звуком арт.79657 /8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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