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Автомобиль инерционный Полесье "Скорая помощь" со светом и звуком арт.79657 /8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобиль инерционный Полесье "Скорая помощь" со светом и звуком арт.79657 /8

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Автомобиль инерционный Полесье &quot;Скорая помощь&quot; со светом и звуком арт.79657 /8 - фото 1
Автомобиль инерционный Полесье &quot;Скорая помощь&quot; со светом и звуком арт.79657 /8 - фото 2
Автомобиль инерционный Полесье &quot;Скорая помощь&quot; со светом и звуком арт.79657 /8 - фото 3
Автомобиль инерционный Полесье &quot;Скорая помощь&quot; со светом и звуком арт.79657 /8 - фото 4
Автомобиль инерционный Полесье &quot;Скорая помощь&quot; со светом и звуком арт.79657 /8 - фото 5
Автомобиль инерционный Полесье &quot;Скорая помощь&quot; со светом и звуком арт.79657 /8 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Автомобиль инерционный Полесье &quot;Скорая помощь&quot; со светом и звуком арт.79657 /8 - фото 1
  • Автомобиль инерционный Полесье &quot;Скорая помощь&quot; со светом и звуком арт.79657 /8 - фото 2
  • Автомобиль инерционный Полесье &quot;Скорая помощь&quot; со светом и звуком арт.79657 /8 - фото 3
  • Автомобиль инерционный Полесье &quot;Скорая помощь&quot; со светом и звуком арт.79657 /8 - фото 4
  • Автомобиль инерционный Полесье &quot;Скорая помощь&quot; со светом и звуком арт.79657 /8 - фото 5
  • Автомобиль инерционный Полесье &quot;Скорая помощь&quot; со светом и звуком арт.79657 /8 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511304
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
машинка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х14
Вес, г.
300

Описание товара Автомобиль инерционный Полесье "Скорая помощь" со светом и звуком арт.79657 /8

Скорая помощь, автомобиль инерционный (со светом и звуком) (в коробке) от фабрики «Полесье» имеет современный дизайн, соответствующий реальным аналогам транспорта. Игрушка выполнена из качественных материалов. Машинка оснащена инерционным механизмом и резиновыми колёсами, имеет звуковые и световые эффекты. Собери свой автопарк с коллекцией машинок «Городской транспорт» от фабрики «Полесье»!

Отзывы о товаре Автомобиль инерционный Полесье "Скорая помощь" со светом и звуком арт.79657 /8




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
машинка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Скорая помощь, автомобиль инерционный (со светом и звуком) (в коробке) от фабрики «Полесье» имеет современный дизайн, соответствующий реальным аналогам транспорта. Игрушка выполнена из качественных материалов. Машинка оснащена инерционным механизмом и резиновыми колёсами, имеет звуковые и световые эффекты. Собери свой автопарк с коллекцией машинок «Городской транспорт» от фабрики «Полесье»!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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