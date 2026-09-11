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Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder

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Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder - фото 1
Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder - фото 2
Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder - фото 3
Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder - фото 4
Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
4
  • Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder - фото 1
  • Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder - фото 2
  • Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder - фото 3
  • Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder - фото 4
  • Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
4 900 руб.  9 299 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577672
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Характеристики

Бренд
Bruder
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 4 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
4
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х30х21
Вес, кг.
1.7

Описание товара Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder

Игрушка от бренда Bruder Погрузчик (колёсный) 03-410 несомненно понравится вашему ребенку. Юный строитель придёт в восторг от игрушечного погрузчика Bruder! Машинка погрузит мусор, землю, камни, а также расчистит территорию от песка, переместит его с одного места на другое. У неё большой, вместительный ковш, который хорошо захватывает предметы, поднимается и откидывается, что облегчает загрузку. У погрузчика имеется просторная кабина, куда можно посадить человечка. Но самое интересное в том, что внутри кабины есть настоящий руль. Если его покрутить, то передние колёса, широкие, устойчивые, с рельефным рисунком, тоже будут поворачиваться. А это так нравится всем мальчикам. Машинка является уменьшенной копией настоящего погрузчика ХL 5000. Функциональные игрушки Bruder способствуют развитию мелкой моторики рук. Дети знакомятся со строительной техникой, её назначением. Представляя себя в роли водителя, придумывают интересные сюжеты для игр, что способствует развитию воображения.

Отзывы о товаре Погрузчик (колёсный) 03-410 Bruder




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Bruder
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 4 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
4
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Bruder Погрузчик (колёсный) 03-410 несомненно понравится вашему ребенку. Юный строитель придёт в восторг от игрушечного погрузчика Bruder! Машинка погрузит мусор, землю, камни, а также расчистит территорию от песка, переместит его с одного места на другое. У неё большой, вместительный ковш, который хорошо захватывает предметы, поднимается и откидывается, что облегчает загрузку. У погрузчика имеется просторная кабина, куда можно посадить человечка. Но самое интересное в том, что внутри кабины есть настоящий руль. Если его покрутить, то передние колёса, широкие, устойчивые, с рельефным рисунком, тоже будут поворачиваться. А это так нравится всем мальчикам. Машинка является уменьшенной копией настоящего погрузчика ХL 5000. Функциональные игрушки Bruder способствуют развитию мелкой моторики рук. Дети знакомятся со строительной техникой, её назначением. Представляя себя в роли водителя, придумывают интересные сюжеты для игр, что способствует развитию воображения.
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Отзывы


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