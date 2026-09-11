Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
940 руб.
1 700
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511298
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Описание товара Машина Полесье "Сталкер" для перевозки зверей арт.44303 /6
Серия автомобилей Сталкер представлена специальной техникой: автомобиль-самосвал, автомобиль бортовой тентовый, контейнеровоз, автомобиль-лесовоз, автомобиль бортовой тентовый с прицепом, самосвал с полуприцепом, автомобиль с полуприцепом-цистерной, автомобиль бортовой и другие. Данный автомобиль предназначен для перевозки игрушечных зверей. В комплекте с автомобилем идут 3 клетки с открывающимися дверцами, кроме того, автомобиль оборудован подвижным краном с манипулятором. Кран-манипулятор на автомобиле можно использовать для погрузки и разгрузки клеток. Игрушка изготовлена из качественных материалов, имеет яркую расцветку. Прочная конструкция - это ещё один плюс автомобилей данной серии.
Серия автомобилей Сталкер представлена специальной техникой: автомобиль-самосвал, автомобиль бортовой тентовый, контейнеровоз, автомобиль-лесовоз, автомобиль бортовой тентовый с прицепом, самосвал с полуприцепом, автомобиль с полуприцепом-цистерной, автомобиль бортовой и другие. Данный автомобиль предназначен для перевозки игрушечных зверей. В комплекте с автомобилем идут 3 клетки с открывающимися дверцами, кроме того, автомобиль оборудован подвижным краном с манипулятором. Кран-манипулятор на автомобиле можно использовать для погрузки и разгрузки клеток. Игрушка изготовлена из качественных материалов, имеет яркую расцветку. Прочная конструкция - это ещё один плюс автомобилей данной серии.
Машина Полесье "Сталкер" для перевозки зверей арт.44303 /6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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