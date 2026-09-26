Top.Mail.Ru
Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото 1
Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото 2
Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото 3
Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото 4
Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото 5
Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото 6
Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
  • Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото 1
  • Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото 2
  • Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото 3
  • Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото 4
  • Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото 5
  • Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото 6
  • Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
1 310 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605566
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Нордпласт
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х20х20
Вес, г.
900

Описание товара Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500

Игрушка от бренда Нордпласт Катер с ракетными установками 1500 несомненно понравится вашему ребенку. Похожа на настоящий военный катер. Высокая степень деталировки. Стреляет торпедами. Устраивайте настоящие баталии при помощи мишеней в комплекте. Играйте с ней в ванной или на полу. Хорошо плавает в воде, также оборудована колесиками и может кататься по полу. Многофункциональна. Игрушка оборудована открывающимся отсеком, где хранятся мишени и торпеды, торпедные установки поворачиваются. Безопасна. Пищевые красители, безопасный прочный пластик, надежные крепления подвижных элементов.

Отзывы о товаре Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Нордпласт
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Нордпласт Катер с ракетными установками 1500 несомненно понравится вашему ребенку. Похожа на настоящий военный катер. Высокая степень деталировки. Стреляет торпедами. Устраивайте настоящие баталии при помощи мишеней в комплекте. Играйте с ней в ванной или на полу. Хорошо плавает в воде, также оборудована колесиками и может кататься по полу. Многофункциональна. Игрушка оборудована открывающимся отсеком, где хранятся мишени и торпеды, торпедные установки поворачиваются. Безопасна. Пищевые красители, безопасный прочный пластик, надежные крепления подвижных элементов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...