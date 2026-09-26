Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%1 310 руб. 3 145 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605566
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х20х20
Вес, г.
900
Описание товара Катер с ракетными установками (в инд.коробке) 1500
Игрушка от бренда Нордпласт Катер с ракетными установками 1500 несомненно понравится вашему ребенку. Похожа на настоящий военный катер. Высокая степень деталировки. Стреляет торпедами. Устраивайте настоящие баталии при помощи мишеней в комплекте. Играйте с ней в ванной или на полу. Хорошо плавает в воде, также оборудована колесиками и может кататься по полу. Многофункциональна. Игрушка оборудована открывающимся отсеком, где хранятся мишени и торпеды, торпедные установки поворачиваются. Безопасна. Пищевые красители, безопасный прочный пластик, надежные крепления подвижных элементов.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка от бренда Нордпласт Катер с ракетными установками 1500 несомненно понравится вашему ребенку. Похожа на настоящий военный катер. Высокая степень деталировки. Стреляет торпедами. Устраивайте настоящие баталии при помощи мишеней в комплекте. Играйте с ней в ванной или на полу. Хорошо плавает в воде, также оборудована колесиками и может кататься по полу. Многофункциональна. Игрушка оборудована открывающимся отсеком, где хранятся мишени и торпеды, торпедные установки поворачиваются. Безопасна. Пищевые красители, безопасный прочный пластик, надежные крепления подвижных элементов.
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