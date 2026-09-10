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Внедорожник Land Rover Defender на РУ (свет) в коробке открывание копота,амортизация подвески E327-003 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внедорожник Land Rover Defender на РУ (свет) в коробке открывание копота,амортизация подвески E327-003

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Внедорожник Land Rover Defender на РУ (свет) в коробке открывание копота,амортизация подвески E327-003
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка
Материал
пластик
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
3 150 руб.  6 256 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399280
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинка
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Комплектация
радиоуправляемая модель Land Rover, пульт управления 24G, аккумулятор NiCd 48V 600mAh, зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х27х26
Вес, кг.
1.82

Описание товара Внедорожник Land Rover Defender на РУ (свет) в коробке открывание копота,амортизация подвески E327-003

Машинка и автотреки Double Egle — идеальный подарок для юных автолюбителей, которые только начинают свое увлекательное путешествие в мир гонок. Этот замечательный набор рассчитан на детей в возрасте от 3 лет и подходит как для мальчиков, так и для девочек, предлагая увлекательные игры без гендерных стереотипов. Машинка бренда Double Egle тщательно продумана и изготовлена из безопасных и прочных материалов, гарантируя долгий срок службы и стойкость к активным играм. Световые эффекты, встроенные в машинку, добавляют элемент зрелищности и делают игру еще более захватывающей, особенно в условиях низкой освещенности. Автотреки, входящие в набор, легко собираются и позволяют создавать разнообразные конфигурации трасс, стимулируя детское воображение и творческое мышление. Будьте уверены, что каждая гонка станет уникальным приключением благодаря инновационному дизайну и возможности персонализации треков. Отличительной чертой продукции Double Egle является внимание к деталям и высокое качество исполнения, что делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет подарить своим детям настоящую радость и увлекательные часы игры.

Отзывы о товаре Внедорожник Land Rover Defender на РУ (свет) в коробке открывание копота,амортизация подвески E327-003




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинка
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Комплектация
радиоуправляемая модель Land Rover, пульт управления 24G, аккумулятор NiCd 48V 600mAh, зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка и автотреки Double Egle — идеальный подарок для юных автолюбителей, которые только начинают свое увлекательное путешествие в мир гонок. Этот замечательный набор рассчитан на детей в возрасте от 3 лет и подходит как для мальчиков, так и для девочек, предлагая увлекательные игры без гендерных стереотипов. Машинка бренда Double Egle тщательно продумана и изготовлена из безопасных и прочных материалов, гарантируя долгий срок службы и стойкость к активным играм. Световые эффекты, встроенные в машинку, добавляют элемент зрелищности и делают игру еще более захватывающей, особенно в условиях низкой освещенности. Автотреки, входящие в набор, легко собираются и позволяют создавать разнообразные конфигурации трасс, стимулируя детское воображение и творческое мышление. Будьте уверены, что каждая гонка станет уникальным приключением благодаря инновационному дизайну и возможности персонализации треков. Отличительной чертой продукции Double Egle является внимание к деталям и высокое качество исполнения, что делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет подарить своим детям настоящую радость и увлекательные часы игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внедорожник Land Rover Defender на РУ (свет) в коробке открывание копота,амортизация подвески E327-003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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