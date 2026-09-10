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Характеристики
Тип товара
Конструктор
Материал
металл, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%
2 390 руб.
7 004
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399295
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башенный кран, пульт управления 24GHz, аккумулятор NiCd 48V 300mah, USB зарядное устройство, руководство пользователя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х5
Вес, кг.
2
Описание товара Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003
Машинка и автотрек Double Egle – это увлекательный набор, созданный специально для маленьких автолюбителей в возрасте от 3 до 8 лет. Этот комплект станет отличным подарком для мальчиков, которые обожают скорость и динамичные игры. Бренд Double Egle славится своим качеством и вниманием к деталям, и этот набор не исключение.
Автотрек можно легко собрать и настроить в зависимости от предпочтений ребенка, что делает игру ещё более захватывающей и разнообразной. Машинка, входящая в комплект, отличается ярким дизайном и прочной конструкцией, обеспечивая безопасность и долговечность. Все элементы произведены из нетоксичных материалов, гарантируя безопасность для здоровья детей.
Этот набор способствует развитию координации движений, воображения и пространственного мышления. Благодаря машинке и автотреку Double Egle ваш ребенок сможет почувствовать себя настоящим гонщиком, устраивая захватывающие гоночные состязания прямо у себя дома.
башенный кран, пульт управления 24GHz, аккумулятор NiCd 48V 300mah, USB зарядное устройство, руководство пользователя
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка и автотрек Double Egle – это увлекательный набор, созданный специально для маленьких автолюбителей в возрасте от 3 до 8 лет. Этот комплект станет отличным подарком для мальчиков, которые обожают скорость и динамичные игры. Бренд Double Egle славится своим качеством и вниманием к деталям, и этот набор не исключение.
Автотрек можно легко собрать и настроить в зависимости от предпочтений ребенка, что делает игру ещё более захватывающей и разнообразной. Машинка, входящая в комплект, отличается ярким дизайном и прочной конструкцией, обеспечивая безопасность и долговечность. Все элементы произведены из нетоксичных материалов, гарантируя безопасность для здоровья детей.
Этот набор способствует развитию координации движений, воображения и пространственного мышления. Благодаря машинке и автотреку Double Egle ваш ребенок сможет почувствовать себя настоящим гонщиком, устраивая захватывающие гоночные состязания прямо у себя дома.
Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кран башенный строительный на Р/У 1:20 в коробке высота крана 100см, вращается башня,радиус действия 20 метр. E563-003