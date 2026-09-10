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Военный тягач "Арктика" с кунгом 287 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Военный тягач "Арктика" с кунгом 287

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Военный тягач &quot;Арктика&quot; с кунгом 287 - фото 1
Военный тягач &quot;Арктика&quot; с кунгом 287 - фото 2
Военный тягач &quot;Арктика&quot; с кунгом 287 - фото 3
Военный тягач &quot;Арктика&quot; с кунгом 287 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
  • Военный тягач &quot;Арктика&quot; с кунгом 287 - фото 1
  • Военный тягач &quot;Арктика&quot; с кунгом 287 - фото 2
  • Военный тягач &quot;Арктика&quot; с кунгом 287 - фото 3
  • Военный тягач &quot;Арктика&quot; с кунгом 287 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 210 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398986
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Характеристики

Бренд
Нордпласт
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х25х22
Вес, кг.
1.18

Описание товара Военный тягач "Арктика" с кунгом 287

Тягач имеет множество навесных элементов, открывающиеся люки в верхней части кузова. Все двери открываются. Задняя дверь представляет собой опускающийся съезд. Внутри кунга много места для перевозки солдатиков, машинок и других игрушек, что особенно нравится мальчишкам. Безопасный прочный пластик, высокая степень деталировки, надежное крепление подвижных элементов игрушки, открывающиеся двери.

Отзывы о товаре Военный тягач "Арктика" с кунгом 287




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Характеристики
Бренд
Нордпласт
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Тягач имеет множество навесных элементов, открывающиеся люки в верхней части кузова. Все двери открываются. Задняя дверь представляет собой опускающийся съезд. Внутри кунга много места для перевозки солдатиков, машинок и других игрушек, что особенно нравится мальчишкам. Безопасный прочный пластик, высокая степень деталировки, надежное крепление подвижных элементов игрушки, открывающиеся двери.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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