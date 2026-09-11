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Специальная техника инерционная (свет) 3 вида RS6801E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Специальная техника инерционная (свет) 3 вида RS6801E

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Специальная техника инерционная (свет) 3 вида RS6801E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
380 руб.  884 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605294
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Размеры в упаковке, см
37х30х11
Вес, г.
153

Описание товара Специальная техника инерционная (свет) 3 вида RS6801E

Игрушка Специальная техника RS6801E несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни и здоровья ребенка

Отзывы о товаре Специальная техника инерционная (свет) 3 вида RS6801E




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Описание
Игрушка Специальная техника RS6801E несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни и здоровья ребенка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Специальная техника инерционная (свет) 3 вида RS6801E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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